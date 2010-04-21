Davutoğlu: Vize serbestisinin takipçisiyiz

T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin AB ile seyahat ve vize serbestliği konusunda hukuki bir hakkı olduğunu belirterek, bu konunun "ısrarla takipçisi olmaya" devam edeceklerini söyledi. Bir gazetecinin 24 Nisan'da ABD Başkanı Obama'nın 24 Nisan'daki konuşmasında "soykırım" ifadesini kullanıp kullanmayacağını sorusu üzerine Davutoğlu, "Bir bilgim yok" dedi.





AB Komisyonu'nun genişleme ve komşuluk politikasından sorumlu üyesi Stefan Füle ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Davutoğlu, Türkiye-AB sürecindeki gelişmeleri ve bu bağlamda TBMM'de görülen Anayasa reformuyla ilgili çalışmaları kendisine aktardığını belirtti.





"Gerçekten Türkiye'de AB vizyonu açısından son derece önemli günler yaşanıyor" diyen Davutoğlu, TBMM'nin gündeminde Anayasa reform paketinin daha önce AB müzakere sürecinde gündeme gelen ilerleme raporlarında zikredilen unsurları barındırdığını kaydetti.





Davutoğlu, Füle ile Türkiye'nin vize serbestliği, geri kabul anlaşması ve biyometrik pasaportlara geçiş konularını da ele aldıklarını belirterek, "Türkiye'nin ve vatandaşlarımızın AB ile seyahat ve vize serbestliği konusunda hukuki bir hakkımız olduğunu düşünüyoruz. Bu konunun ısrarla takipçisi olmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.





Cumartesi günü İstanbul'da yapılacak Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek cumhurbaşkanları üçlü zirvesinin hazırlıklarına başladıklarını belirten Davutoğlu, "Cumartesi günü Balkanlar açısından çok önemli bir resim, çok önemli bir adım atılmış olacak" diye konuştu.





"Bosna Hersek ve Sırbistan arasındaki bu olumlu gelişmeler Balkanlarda kalıcı istikrarın sağlanmasının önünü açacaktır" diyen Davutoğlu, Türkiye'nin her zaman Balkanlara önem verdiğini vurguladı.





Davutoğlu, Stefan Füle'nin AB Balkanlar dosyasının takip ettiğini hatırlattı ve bu bağlamda kendisiyle bu konuyu da görüştüklerini söyledi.





Füle'nin, Türkiye'nin Balkanlarda izlediği diplomasiden ötürü teşekkür ettiğini belirten Davutoğlu, "Türkiye'nin özelde Bosna Hersek ile genelde Balkanlar ile ilgili adımlar atmaya devam edeceğini" kaydetti.





Bir gazetecinin "Ermenistan'ın protokoller konusunda Türkiye adım atmazsa imzayı geri çekeriz" şeklindeki söylemlerini hatırlatarak, Türkiye'nin tavrını sorması üzerine Davutoğlu, Türkiye'nin, Ermenistan ile normalleşme sürecinde "karşılıklı anlayış ve taahhüt içinde olumlu yönde seyretmesine büyük önem verdiğini" ifade etti.





"Ümit ederiz ki gelişmeler bu yönde seyredecektir" diyen Davutoğlu, bu sayede hem Türkiye-Ermenistan arasındaki normalleşmeyi, hem de Güney Kafkasya'da kalıcı barışın önünü açacaklarını bildirerek, "Bu konuda bizim açımızdan bir tereddüt yoktur" diye konuştu.







'Obama'nın 24 Nisan'da nasıl bir ifade kullanacağı hakkında bilgim yok'







Bakan Davutoğlu, ABD Başkanı Barack Obama'nın 24 Nisan'da yapacağı konuşmada 1915 olaylarına ilişkin "soykırım" ifadesini kullanıp kullanmayacağı hususunda bilgisi olup olmadığının sorulması üzerine, ABD yönetiminin Türkiye'nin bu konuda ne düşündüğünü gayet iyi bildiğini vurguladı ve şöyle devam etti:





"Sayın Obama'nın 24 Nisan'da nasıl bir ifade kullanacağı, nasıl bir mesaj yayınlayacağı, Amerikan yönetiminin bileceği bir husustur. Fakat onlar bizim bu konuda ne düşündüğümüzü gayet iyi biliyorlar. Bu konudaki tutumumuz hiçbir zaman değişmeyecektir. Bu noktada Türk-Amerikan ilişkilerinin yeni bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmayacağını ümit ediyoruz."