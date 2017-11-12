Davutoğlu ve Destici nikah şahidi oldu

Ümit KOZAN/ANKARA(DHA) Büyük Birlik Partisinin (BBP) merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu\'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu, Selin Becerenler ile evlendi. Ankara\'da gerçekleşen nikâh töreninde çiftin nikah şahitliğini eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici yaptı.

Ataköşk Otel\'de yapılan törene merhum Muhsin Yazıcıoğlu\'nun abisi Yusuf Yazıcıoğlu, eşi Gülefer Yazıcıoğlu, kızı Firuze Yazıcıoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel (BBP) Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Kahramanmaraş eski Milletvekili Nevzat Pakdil, BBP\'nin üst düzey yetkilileri, İl, ilçe başkanları, Muhsin Yazıcıoğlu\'nun sevenleri ve birçok davetli katıldı.Nikâh salonuna giren davetlileri Gülefer Yazıcıoğlu, abi Yusuf Yazıcıoğlu, Nevzat Pakdil karşıladı. Daha sonra salona eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu geldi. Davutoğlu\'nu kapıda Gülefer Yazıcıoğlu ve Nevzat Pakdil karşıladı. Gülefer Yazıcıoğlu\'nu tebrik eden Davutoğlu, daha sonra genç çifti tebrik etmek için yanlarına gitti. Hüzün ve heyecanın yaşandığı bir atmosferde başlayan Program \'Fikrimin İnce Gülü\' adlı şarkının seslendirilmesiyle başladı. Sivas Halk Oyunları Ekibinin sahne aldığı Nikâh töreninde Kuran-ı Kerim okunmasının ardından nikâh törenine geçildi.

MUSTAFA DESTİCİ ÇİFTE KURAN-I KERİM VE BAYRAK HEDİYE ETTİ

Gelin ve damadın nikâh masasına gelmesinden sonra nikâh şahitleri de sahneye davet edildi. Çiftin şahitliklerini Ahmet Davutoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve birçok davetli yaptı. Nikâh defterini imzalayan gelin ve damada evlilik cüzdanını Mustafa Destici dualarla verdi.

Gelin ve damadın yakınlarının sahneye gelmesi ile birlikte hatıra fotoğrafı çekildi. Çiftin tebrikleri kabul etmesinden sonra geç saatlere kadar devam eden düğünde Mustafa Destici ve Furkan Yazıcıoğlu diğer davetlilerle halay çekti.

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