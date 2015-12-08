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Politika

Davutoğlu ve Barzani yarın bir araya geliyor

Davutoğlu-Barzani görüşmesinin ana gündemi, Türk askerlerinin Musul'da konuşlanması oluşturacak

08 Aralık 2015 20:58

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani ile yarın görüşecek. Davutoğlu'nun Barzani ile yapacağı görüşmenin gündeminde, Musul'a Türk askerlerinin sevk edilmesinden sonra başlayan tartışmalar olacak. Merkezi Irak yönetimi Türk askerlerinin 48 saat içinde bölgeden çekilmesi çağrısında bulunmuştu.

 

Barzani, Musul'a sevk edilen Türk askerleri ile ilgili görüşlerini paylaşacak

 

İHA’da yer alan habere göre, Barzani'nin Erbil'de Suriye Ulusal Koalisyonu ile yaptığı görüşmede, Suriyeli muhataplarına Irak Kürt bölgesiyle yakından ilgilenen Türkiye dışındaki ülkelerin ismini belirttiği ve 'Bunlara güvenmeyin, yönünüz Türkiye'ye dönük olsun' yönünde açıklama yaptığı kaydedilmişti.

Barzani'nin Musul'a sevk edilen Türk askerlerine ilişkin yaptığı diğer bir açıklama ise, Musul'u kurtarma operasyonuna katılacak silahlı güçlerin eğitimi ve askeri destek için böyle bir ittifakın olduğu ve söz konusu sevkiyatın taraflar arasındaki anlaşmaya göre yapıldığı yönündeydi. Meselenin çok büyütüldüğü ifade eden Barzani, Ankara ile yapacağı temaslarda bunu dile getireceğini ifade etmişti.

Öte yandan, Rusya tarafı ile Türkiye arasında düşürülen askeri uçak sonrası oluşan bir gerilim hattı söz konusu. Rusya'nın ekonomik yaptırımları devam ederken, Türkiye bu yaptırımlara karşı gerekli tedbirlerin alınacağını açıklamıştı. Rusya ile yaşanan kriz sonrası Rusya'dan Musul'da bulunan Türk askerleri için de tepki geldi. Rusya tarafı, 'Türkiye'nin Irak topraklarında olması illegal' ifadeleriyle Türk askerinin Musul'da olmasına tepki gösterdi.

Barzani'nin Davutoğlu ile yapacağı görüşme, bu noktada önem taşıyor. Barzani ve Davutoğlu, Musul'a Türk askerlerinin sevkedilmesinden sonra başlayan tartışmayı yapacakları görüşmede kapsamlı bir şekilde ele alacak.  

 

 

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