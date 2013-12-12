Davutoğlu ve Balbay arasında soyadı tartışması

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, TBMM Genel Kurulu’nda kendi soyadıyla ilgili espri yapan CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay’a cevap verdi. Davutoğlu, "Balbay’ın da ‘b’sini düşürdüğünüzde sizin sivil olduğunuz halde ‘albay’lık yaparak bir darbe teşebbüsünde bulunduğunuz suçlamasını teyit etmiş olursunuz mu demem beklenirdi” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, bütçe görüşmeleri sırasında kürsüdeki konuşmasında Bakan Davutoğlu’nun izlediği dış politikayı eleştirirken “Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu konuşurken bazen ismindeki ‘d’ harfi düştü mü diye düşünüyorum” diyerek, ‘Avutoğlu’ imasında bulunmuştu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2012 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nı görüşüldüğü sırada kürsüye çıkan CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay’ın kendisinin soyadı üzerinden yaptığı espriye cevap verdi.

Balbay’ın konuşmasının son derece üzücü bir tablo olduğunu ifade eden Davutoğlu, kendisinin toplantı düzeninin bozulmaması ve son aşamaya gelindiği için oylamanın gecikmemesi için sataşmada söz almadığını dile getirdi.

Balbay için bugünün (dün) tarihi bir gün olduğunu sözlerine ekleyen Davutoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

“Sayın Balbay’ın tahliyesi dolayısıyla sorulan soruyu hatırlayacaktır, hukuk devleti ve özgürlükler çerçevesinde cevap vermiştim. Sayın Balbay içinde ilk gün Meclis tarihi bir fırsattı. 10 dakikayı nasıl kullanacağı. Beklerdik ki bunu birleştirici bir üslupla kullansın. Çünkü eğer burada konuşma imkanı bulmuşsa bunda hükümetimizin kabul etmiş olduğu ve Anayasa referandumuyla gerçekleşmiş olan bireysel başvuru hakkının büyük bir rolü var. Öncelikle bunu takdir etmesini beklerdik. Sonrada ülkeyi birleştirici bir dil kullanmasını görmek isterdik. O bunun yerine maalesef kelime oyunlarıyla bütün konuşmasında kelime oyunlarıyla bazı kendince bazen de espri dozu son derece düşük düzeyde kalan bir yaklaşım sergiledi. Özellikle insani ilişkilerde isimler üzerinden yapılacak kelime oyunları edep olarak da medeni davranış olarak da son derece yanlıştır. Hiçbir standarda uymaz.”

'Balbay'ın 'B'sini düşürdüğünüzde...'

Kendi soyadı üzerinden Balbay’ın espri yapmaya çalıştığını ifade eden Davutoğlu, “Doğrusu orada biran çıkıp eğer Meclis toplantı düzenini olumsuz etkilemeyeceğini düşünsem benim de şöyle mi demem beklenirdi. Balbay’ın da ‘b’sini düşürdüğünüzde sizin sivil olduğunuz halde ‘albay’lık yaparak bir darbe teşebbüsünde bulunduğunuz suçlamasını teyit etmiş olursunuz mu demem beklenirdi. Balbay’ın ‘b’ harfini düşürdüğünüz de tabi albaylar Silahlı Kuvvetlerde görev yaptığı zaman şerefli bir görev yürütürler ve hepsi saygı değerdir. Ama sivil hayatta olup da militarize yöntemlere yönelmeyi niyet ettiğinizin dolaylı ifadesi anlamına gelecek şekilde böyle bir şey söylesem hoşuna gider miydi? Çünkü suçlandığını hakkında yürüyen mahkeme süreci onun bir darbe teşebbüsüyle ilgili bir mahkeme süreci. Şimdi buna bağlı olarak soyadı üzerinden bir yorum yapsam hoşuna gider miydi? Bugünün Balbay için önemine de yakışmadı, Meclis kürsüne de yakışmadı. Ümit ederim özür dileme erdemini gösterir ve bir daha da kişilerin isimleri üzerinden son derece seviyesiz espri yapma hatasını, seviye düşüklüğünü göstermez” diye konuştu.