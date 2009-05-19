Davutoğlu ve Bağış Brüksel'e gitti

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Türkiye-AB Ortaklık Konseyinin 47. oturumuna katılmak üzere Brüksel'e gitti.



Türkiye ile AB arasındaki en üst düzey karar organı olan Ortaklık Konseyinin 47. oturumunda, Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinde son dönemde yaşanan gelişmeler ile reform süreci ele alınacak.



Toplantıda ayrıca, Gümrük Birliği'nin işleyişine ilişkin çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunulacak, mali işbirliği ve müktesebat uyumu alanlarındaki çalışmalar gözden geçirilecek.

