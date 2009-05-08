Davutoğlu ve Bağış, AB büyükelçilerine yemek verdi

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Avrupa Günü nedeniyle Ankara'da görev yapan AB ülkelerinin büyükelçilerine öğle yemeği verdi.



Davutoğlu, Sheraton otelindeki yemekte yaptığı konuşmada, 2057'de güçlü ve uluslararası sistemin en önemli aktörü olarak bir AB ve 2023'te AB'nin tabii üyesi olmuş güçlü bir Türkiye görmek için, 2013'e kadar olan dönemin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.



"Biz siyasi iktidar olarak, kesin bir şekilde 2013'te kutlayacağımız Avrupa Gününü, bir aday ülke olarak kutlamak istemiyoruz" diyen Davutoğlu, çok daha önce bu sürecin tamamlanması için siyasi iradeyi harekete geçirecek ve gerekli her şeyi yapacaklarını kaydetti. Davutoğlu, Türkiye'nin haklı olarak aynı anlayışı AB'den de beklediğini ifade etti.



Türkiye'nin AB sürecinde ev ödevlerinin farkında olduğunu belirten Davutoğlu, "Çok iyi biliyoruz ki AB Türkiye'ye değil, biz AB'ye entegre olacağız" diye konuştu.



Türkiye'nin AB sürecini sadece bir dış politika süreci olarak görmediğini söyleyen Davutoğlu, bunun Türkiye'nin kendini reforme etme ve gerekli uluslararası şartlara uyum gösterme çabasının bir parçası olarak gördüğüne işaret etti.



Davutoğlu, çevreden ekonomiye, hukuktan sanayiye kadar her alanda Türkiye'nin yenilenme ihtiyacı bulunduğunun farkında olduklarını belirterek, Türkiye'de reformların yavaşladığı yönündeki görüşlere katılmadığını kaydetti.



Sadece AB vizyonu dolayısıyla değil, Türkiye vizyonu dolayısıyla da bu reformların yapılması gerektiğinin farkında olduklarını söyleyen Davutoğlu, Bağış'ın göreve gelmesinden sonra reform sürecinin ivme kazandığını vurguladı. Davutoğlu, birlikte çalışarak bu reform sürecini en üst düzeye çıkarmaya kararlı olduklarını ifade etti.



"Türkiye olarak, ev ödevini yapmaya hazırız"



Türkiye'nin AB'ye girmesiyle çok riskli bölgelere komşu olunacağı yönündeki görüşlere atıfta bulunan Davutoğlu, Türkiye'nin, son beş yılda herkes tarafından fark edildiği üzere, girdiği hiçbir yere istikrarsızlık ve güvensizlik değil, aksine jeopolitik konumuyla küresel sisteme barış getirdiğini kaydetti.



Davutoğlu, küresel ve bölgesel konularda AB'nin Türkiye'ye bir adım yaklaşması durumunda, Türkiye'nin AB'ye beş-on adım yaklaşacağını belirtirken, ancak AB'nin enerji faslı dahil vizyonundan uzaklaşmasının, netice elde edilmesini zor kılacağını belirtti.



"Türkiye olarak ev ödevini yapmaya hazırız" diyen Davutoğlu, ancak Avrupalı dostlardan da Avrupa'nın temel ahlaki ilkeleriyle uyumlu bir tutum beklediklerini söyledi.



Davutoğlu, bu beklentinin, sadece Avrupa değeri değil, insanlık değeri olan taahhütlere sadakat, ahde vefa olduğunu kaydetti.



Verilen sözlerin yerine getirilmesinin önemine işaret eden Davutoğlu, AB'nin 2004'de Türkiye'ye tam üyelik söz verdiğini anımsattı ve "Bundan sonra alternatif üyelikleri gündeme getirmek, bize karşı değil, Avrupa kültürüne karşı bir saygısızlıktır. Biz tam üyelik vizyonu içinde çalışmalara devam edeceğiz. AB'den de tek bir şey istiyoruz. Kendi değerlerine saygı ve ahde vefa" diye konuştu.

