-Davutoğlu ve Abbas sema gösterisi izledi KONYA (A.A) - 19.12.2011 - Mevlana Müzesi'ni ziyaret ederek, dua eden Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Müze içinde icra edilen sema ayinini izledi. Konya'ya gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Dedeman Konya Otel'de Davutoğlu ile yaptığı ikili görüşmenin ardından Mevlana Müzesi'ne geçti. Mevlana Müzesi'ni gezen Davutoğlu ve Abbas, Konya Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çıpan'dan Müze hakkında bilgi aldı. Abbas, Müze'deki el yazması eserleri dikkatle inceledi. Mevlana'nın sandukası başında dua eden Abbas ve Davutoğlu, daha sonra Müze içinde icra edilen sema ayinini izledi. Davutoğlu, Müze'de Abbas'a Mevlana'nın Mesnevi'sini hediye etti. Sema ayinini, Konya Valisi Aydın Nezih Doğan ve Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru da takip etti.