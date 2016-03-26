Davutoğlu, ünlülerle bir araya geldi, gündem 'terör' ve 'telif hakkı'ydı

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kültür ve sanat dünyasının ünlü isimleriyle bir araya geldiği "Dost Meclisi Yemeği", yaklaşık 4,5 saat sürdü.

Dolmabahçe'de bulunan Başbakanlık Çalışma Ofisi'ndeki yemeğe, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, AKP Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile kültür ve sanat dünyasından yaklaşık 70 davetli katıldı.

Başbakan Davutoğlu'nun kızı Sefure Davutoğlu'nun da katıldığı yemek öncesinde bazı sanatçılar basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Ediz Hun, Başbakan Davutoğlu'nun daveti üzerine toplantıya katıldığını söyledi. Birlik, beraberliğin çok önemli olduğunu vurgulayan Hun, "Zor günlerde, gençlerimizi yitirmekte olduğumuz günlerde birbirimizi sevgiyle, bağlılık içinde kucaklamamızın önemini vurgulamak üzere destek vermek için buradayım" dedi.

Ressam İsmail Acar, hükümetin izleyeceği kültür politikalarının görüşüleceğini belirterek, kendilerinin de bu konuda görüşlerini ortaya koyacağını aktardı.



Yönetmen Osman Sınav da Başbakan Davutoğlu'nun bir kültür sanat paketi açıklayacağını aktararak, "Biz de zannederim bu paketten haberdar olacağız. İnşallah 'neler yapabiliriz ülkemizle, gündemimizle ilgili, ülke gündemiyle kültür ve sanat alanında nasıl bir misyon üstlenmemiz lazım' düşüneceğiz. Kültür ve sanat adına ülkenin gündemi ne olursa olsun, mutlaka ciddi adımlar atılması lazım. Yani illa siyasi gündem her şeyi belirlememeli. Kültür ve sanat adına atılacak adımlar da çok önemlidir. Asıl geleceği belirleyecek olan şey, kültür ve sanat alanındaki gündemdir." diye konuştu.



Başbakan Davutoğlu, kültür ve sanat dünyasından ünlü isimlerle ilk kez bu kadar geniş katılımlı bir toplantıda bir araya geldi. Yemekli toplantıda kültür ve sanat gündeminin yanı sıra Türkiye gündeminin de değerlendirileceği öğrenildi. Başbakan Davutoğlu'nun, diğer sanat dallarına yönelik özel toplantılar gerçekleştireceği, "Dost Meclisi Yemeği"nde yer almayan isimlerin de bu toplantılara davet edileceği bildirildi.

Terör ve telif hakkı konuşuldu

Sanatçılardan Yavuz Bingöl, 4,5 saat süren etkinlikten çıkarken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bingöl, telif hakları konusunda herkesin fikrini söylediğini bunun dışında da Türkiye gündemindeki terör meselesinin konuşulduğunu ifade etti. Bingöl, "Ülkenin içinde bulunduğu durum konuşuldu. Teröre karşı ortak bir tavır geliştirmek ve sanatın gücüne inanmak gerektiği, siyasetin yapacaklarının dışında sanatın da yapacağı işler olduğu konuşuldu" ifadelerini kullandı.

Yemeğe kimler katıldı?

İsmail Acar, Rahmi Aksungur, Umut Akyürek, Alev Alatlı, Ali Şan, Beşir Ayvazoğlu, Fatma Barbarosoğlu, Hikmet Barutçugil, Yavuz Bingöl, Mehmet Bozdağ, Mustafa Ceceli, Sinan Ceceli, Metin Celal, İpek Çalışlar, Hikmet Çetinkaya, Çiyager (Mehmet Karakuş), Elif Dağdeviren, Şafak Sezer, Ferhat Göçer, Çiçek Derman, Uğur Derman, Devrim Erbil, Cengiz Erdem, Deniz Erdem, Tülin Ersöz, Oktay Ertuğrul, Yusuf Esenkal, Serdar Gökhan, Necati Şaşmaz, Osman Sınav, Perihan Savaş, Tan Sağtürk, Sadettin Ökten, Serdar Öğretici, Buziki Orhan, Züleyha Ortak, Serdar Ortaç, Erol Olçak, Gani Müjde, Garo Mafyan, İsmail Filiz, Engin Altan Düzyatan, Zafer Kayaokay, ÖmerKaraoğlu, Zeo Jaweed, Özhan Eren, Ediz Hun, Doğan Hızlan, Ahmet Güneştekin, İsmail Güneş, Metin Günay, Erhan Güleryüz, Hasan Kaçan, Üzeyir İlbak, Görgün Taner, Aylin Şengün Taşçı.