Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Maalesef üniversitelerimizin temel bilim alanları yeterli değil. Buradan iş dünyasına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerimize bu alanda destek verin" dedi. DAvutoğlu, "Üniversitelerde ticarileşmenin önünü açmamız gerekiyor" diye konuştu.

Davutoğlu, TİM İnovasyon Fuarı'nda konuştu.

Davutoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Tabii buralardan yeni çıkacak tezleri AR-GE merkezlerinde de hayata geçirmemiz gerekiyor. Bundan sonra AR-GE yatırımlarını arttıracağız. Üretilen fikirleri teknolojiye döndürecek zincirleri kuracağız. Şuan 59 Teknoparkımız var.

Atılacak tüm adımlarda her zaman yanınızda olacağız. Yeterki yeni ürünleri ortaya çıkartalım. Üniversitelerde ticarileşmenin önünü açmamız gerekiyor.

Yüksek teknolojili ürünlerin ithalatımızdaki payında yaşanan dengesizliğin değişmesi gerekiyor. Çünkü böyle olduğu sürece siz inovasyonu gerçekleştirmemişsiniz demektir.

500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmamız için içeride katkısı yüksek bir alana geçmemiz gerekiyor. Biz göreve geldiğimizde ihracatımızın geneli düşük maliyetli mallara yönelikti. 2002'den bu yana baktığımızda düşük teknolojili ürünlerin ihracatımızdaki payı düşüyor. Yüksek teknolojili ürünlerin ihracatımızdaki payını yüzde 15'e çıkarmayı hedefliyoruz.



Türkiye küresel rekabette 45., inovasyonda ise 54. sırada. Biz küresel rekabette yüzde 15'lere inovasyonda ise yüzde 20'lere yerleşmemiz gerekiyor. Yoksa aksi takdirde patinaj yaparız. Bizim o yüzden 500 milyar dolar için sıçrama yapmamız gerekiyor bu da yeni alanlardan inovasyondan geçiyor.



Bunlar ortak bir seferberlik ile olacak işlerdir. Üniversitler daha yüksek nitelikli öğrenciler yetiştirmeli, sanayicilerimiz ise bu gençlerimizin buluşlarını üretebilecek altyapıya sahip olması gerekiyor.