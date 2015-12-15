Davutoğlu: Umarım, Türkiye ile Rusya arasındaki dostluk ilişkisi yeniden güçlü şekilde tesis edilir

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile ortak açıklama yaptı. Davutoğlu, "Ümit ederiz, Rusya ile yaşanan krize ilişkin olarak, Türkiye ile Rusya arasındaki dostluk ilişkisi yeniden güçlü şekilde tesis edilir" dedi.

Davutoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Türkiye Rusya’yla herhangi bir gerilim yaşamak istemez. Ancak Türk hava sahasını ihlal eden uçağın düşürülmesi sonrasında Rusya’dan gelen açıklamalar maalesef Türkiye’nin iyi niyetine mukabele eden açıklamalar değildir. Bu çerçevede hem NATO’da bilgilendirme yaptık, hem de AB Zirvesi’nde değerlendirmeler yaptık, hem de ikili ilişkilerde bilgi paylaşımına açığız. Ümit ederiz, Türkiye ile Rusya arasındaki geleneksel dostluk ilişkisi güçlü şekilde tesis edilir ve her konu yüz yüze, karşılıklı olarak anlayış içinde çözüme kavuşturulur."