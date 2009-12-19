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Politika

Davutoğlu: Umarım dili sürçmüştür

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, ABD'de bir TV programında "Çarmıha gerildik" diyen Fener Rum Patriği Bartholomeos'a yanıt verdi.

19 Aralık 2009 02:00

T24 - ABD’de katıldığı bir televizyon programında “Çarmıha gerildik” diyen Fener Rum Patriği Bartholomeos’a yanıt veren Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, "Umarım dili sürçmüştür" dedi.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, şöyle konuştu:

“Çarmık benzetmesini son derece talihsiz bir benzetme olarak telakki ediyoruz. Bizim tarih ve geleneğimizde hiçbir zaman çarmık olmamıştır, olmayacaktır. Bu benzetmeyi kendisinin olgun şahsiyetiyle bağdaştıramamaktayım.

Türk milletinin tarihi dini tölerans üzerine inşa edilmiştir. Bunu arzu edilmemiş bir dil sürçmesi olarak görmeyi ümit ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti, laik, demokratik bir hukuk devletidir. Vatandaşlarını dini kimlikleriyle değerlendirmez. Bütün vatandaşlarımız eşit vatandaşlarımızdır.

Sayın Bartholomeos, şikayetleri varsa ilgili mercileri vardır, bize ulaştırılabilir. Gerekli çalışmalar yapılabilir. Hak etmediğimiz karşılaştırmaları kabul edemeyiz.”

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