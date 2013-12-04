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Politika

Davutoğlu: Üç buçuk yıl içinde AB ile vize serbestisi gelecek

Ahmet Davutoğlu, geri kabul anlaşmasını imzalamaya karar verdiklerini belirtti

04 Aralık 2013 19:04

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Avrupa Birliği Genişlemeden Sorumlu Üyesi Stefan Füle ile birlikte düzenlediği basın toplantısında Türkiye olarak geri kabul anlaşmasını imzalamaya karar verdiklerini belirterek, "Türk halkının en fazla üç üç buçuk yıl içinde vizesiz olarak AB’de seyahat edebileceğinden mutluluk duyuyorum" dedi.

Brüksel'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Geri kabul anlaşmasını imzalama kararı aldık. Uzun zamandır hedeflediğimiz bir noktaydı. Türk halkının beklentileri arasındaydı. İki buçuk üç yıl içinde büyük çabalar sarf ettik. Şu anda Türk halkının en fazla üç üç buçuk yıl içinde vizesiz olarak AB’de seyahat edebileceğinden mutluluk duyuyorum. Bu en uzun süredir. Meslektaşlarıma da teşekkür ediyorum göstermiş oldukları iş birliği ruhu nedeniyle.

Çok tarihi bir gün. Türk halkı ve Avrupa için tarihi bir gün. Ankara’da 16 Aralık’ta başlayacak sürecin, en kısa zamanda sonuca ulaşacağını, 2,5 yılı bulmayacak bir sonuç olacağını umuyorum.

Türkiye Avrupa ailesinin bir üyesidir. Gelecek vizyonumuzu ortaya koymaktadır. Bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. İki cümle de Türkçe etmek istiyorum.

Bugün gerçekten Brüksel’de tarihi bir günü yaşıyoruz. Üç seneyi aşkın süredir yürüttüğümüz vize muafiyeti konusunda son aşamaya geldik. Bu mutabakat Türkiye’nin vize muafiyeti ile geri kabul anlaşması arasında paralel süreç arasında Türk vatandaşlarına tam vize muafiyeti sağlaması yönünde sürdürdüğümüz kararlılığın sonucudur. Bir çok prosedürel engelleri birlikte aştık.

En geç üç buçuk yıl içinde, tam vize muafiyeti imkanına kavuşacaktır. Bunun resmi ilanını, ilk toplantısını ilk adımını 16 Aralık’ta Ankara’da atacağız ve geri adım anlaşması imzalanacak."

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