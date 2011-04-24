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Politika

DAVUTOĞLU: TÜRKLERİN ACILARI DA HATIRLANMALI ÇANAKKALE (A.A)

24 Nisan 2011 17:07

-DAVUTOĞLU: TÜRKLERİN ACILARI DA HATIRLANMALI ÇANAKKALE (A.A) - 24.04.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ABD Başkanı Barack Obama'nın 1915 olaylarına ilişkin açıklamalarının TBMM'nin açılış gününde yapıldığını anımsatarak, ''Bir milletin meclisinin, TBMM'nin açılması, milletin kendi egemenliğini tayin etme gününde bu hususa dikkat edilseydi memnun olurduk'' dedi.  Davutoğlu, Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Murnay McCully ile ikili görüşmesinden önce gazetecilerin, ABD Başkanı Barack Obama'nın 1915 Ermeni olaylarıyla ilgili açıklamasına ilişkin sorularını yanıtladı. Her sene bu konunun gündeme gelmesi ve Türk-Amerikan ilişkilerine bir anlamda gölge düşürüyor olmasının gerçekten üzüntü verici olduğuna işaret eden Davutoğlu, ''Sayın Obama'nın açıklaması tek yanlı, tarihin tek bir perspektiften yorumlanmasına dayalı bir açıklama. Bugün burada, aynı gün, yüz binlerce şehidimizi verdiğimiz Çanakkale'yi bir yandan da hatırlıyor olmamızın da gösterdiği gibi, Osmanlı'nın parçalanması esnasında imparatorluk birçok acılar yaşamıştır'' dedi. Bu acıları Yeni Zelandalılarla, Avustralyalılarla birlikte bir dostluk köprüsü haline dönüştürebildiklerini ifade eden Davutoğlu, bütün gün on binlerce Yeni Zelandalı ve Avustralyalının buraya gelerek bir dostluk mesajı oluşturacağını söyledi. Davutoğlu, savaş gibi acı bir hatıra göz önünde tutulduğunda acıların paylaşılması ve tek taraflı olarak ele alınmaması gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Böyle bir günde biz sayın Obama'nın o yıllarda Türklerin çektiği acıları da hatırlamasını beklerdik, isterdik, Amerika'nın çok köklü müttefik bir ülkesi olarak... Ayrıca dün, açıklamanın yapıldığı gün, TBMM'nin açılış günüydü. Gönül isterdi ki, bir milletin meclisinin, TBMM'nin açılması, milletin kendi egemenliğini tayin etme gününde bu hususa dikkat edilseydi memnun olurduk. Ancak yine tek taraflı açıklamaya maruz kaldık. Gelecek yıllarda artık bu tek yanlı açıklamalar yerine Türklerin ve Ermenilerin acılarını birlikte paylaştıkları, adil hafızaya dayalı dostluk günleri gelir ve onları bu şekilde hatırlarız.''

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