Davutoğlu: Türkiye'ye dönük algı terörü var

Başbakan Ahmet Davutoğlu, “Türkiye’ye dönük içeride bir terör var ama dışarıda bir başka terör var, algı terörü var. Emin olun algı terörü, içerideki silahlı terör kadar tehlikelidir ve Türkiye’nin geleceğine meydan okumaktadır” dedi.

Davutoğlu, Waldorf Astoria Oteli’nde ABD’deki Türk toplumunun temsilcileriyle Kurban Bayramı dolayısıyla bir araya geldi. Davutoğlu burada yaptığı konuşmada, "Algı teröründen kasıt şu; Türkiye bu kadar fedakarlık yaparken, Türkiye’yi DAEŞ ile işbirliği yapıyor gibi gösterenler Türkiye’ye dönük en büyük terörü yapıyorlar. Algı terörü şu; demokratik seçimlerden geçerek iş başına gelmiş AK Parti hükümetleri hoşuna gitmediği için bu demokratik süreçlerin tümünü yok sayarak bir algı operasyonu yapmak. Cumhurbaşkanımız hakkında algı operasyonu yapmak. Bizim hakkımızda algı operasyonu yapmak. Her seçimde tekrar tekrar milli irade desteğini almış kadrolarla ilgili asılsız iddialarda bulunmak.

Algı terörü şu; Türkiye Filistin’e sahip çıkıyor diye, Suriyeli mültecilere sahip çıkıyor diye, bugünlerde Kudüs’e, Mescid-i Aksa’ya sahip çıkıyor diye Türkiye’nin liderleri hakkında her türlü suçlayıcı ifadelerle, yurtdışındaki bazı lobilerle işbirliği içinde Türkiye hakkında karartıcı yayınlar yapmak. Bunların kimler tarafından yapıldığını siz çok iyi biliyorsunuz. Kimlerin, kimlerle işbirliği yaptığını, kimlerin Türkiye’yi içeride bir terör kıskacı, dışarıda da bir algı terörüyle belli bir çıkmaz sokağa sokmak istediğini siz çok iyi biliyorsunuz dedi.

"Ermeni lobisine, Yahudi lobisine, Rum lobisine..."

Yıllarca Türkiye’de hayırsever vatandaşların hayırlarıyla beslenenlerin, şimdi Türkiye’yi karalamak için ne tür kampanyaların aleti olduklarını siz çok iyi görüyorsunuz diyen Davutoğlu, Türkiye hakkında kötü bir haber çıkarabilmek, olumsuz bir algı oluşturabilmek için neler tür çabalar içine girdiklerini siz çok iyi görüyorsunuz. Onun için sizlerden beklentimiz, Ermeni lobisine, Yahudi lobisine, Rum lobisine, birtakım lobilere şimdiye kadar verdiğiniz mücadelenin yanında Türkiye’ye dönük algı terörü oluşturan bütün faaliyetlere karşı da başınızın dik, gururla Türkiye’yi savunmanız. Sizden kendinizi, geldiğiniz ülkeyi savunmanızı istiyorum. Sizden Çanakkale şehitlerinden bu yana yürütülen istiklal ve istikbal mücadelesinde her türlü fedakarlığa katlanan aziz bir milleti savunmanızı istiyoruz.

Somalili, Filistinli, Suriyeli ve Mısırlıların, Boşnakların ve Arnavutların, Kırımlıların her platformda Türkiye’nin davasını savunduklarını söyleyen Davutoğlu, Bütün bu gönüldaşlarla birlikte, omuz omuza Türkiye’yi ve Türkiye’nin savunduğu bütün coğrafyadaki kardeş halkların davasına sahip çıkacaksınız. Artık zayıf, yalnız değiliz. Artık birilerinden borç dilenen bir ülke değiliz. Bütün tuzaklara, engellemelere rağmen özgüven içinde kalkınan, demokrasisini tahkim eden ve her şartta özgürlüklerle güvenliği birlikte koruyabilen, güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti devleti var. Sizinle birlikte, sizin katkılarınızla yurt dışında daha da güçlü olan bir ülkeniz var.

Bu bayram günlerinde Türkiye’deki yakınlarınızı aradığınızda hep güzel haberler almak istersiniz. Haberlerin en güzeli, Türkiye’nin yükselen bir ülke olarak 2023′e emin adımlarla yürümesi. Bu yürüyüşte sizlerin terinize, emeğinize, duanıza, gayretinize ihtiyacımız var. Sakın ola ki, şu veya bu gerekçeyle içinize bir yeis düşmesin, şundan emin olun, biz Türkiye’ye kurulan her tuzağı tasfiye eder, Türkiye’nin önüne konacak her engeli aşacak kudreti gösteririz. dedi.

Davutoğlu, Türkiye ile ne kadar övünseniz az. Bugün, bir çok toplantıda da muhataplarıma ifade ettim, böyle bir halkın, böyle bir milletin başbakanı olmak yanında ferdi olmaktan büyük bir gurur duyuyorum. 2 milyon Suriyeliyi, 200 bin Iraklıyı hiçbir ırkçı tepki göstermeden, hiçbir ötekileştirici tepki göstermeden ağırlayan aziz bir milletin bayramı da bir başka kutlu, yüce oluyor dedi.

Başbakan Davutoğlu, Bize bu huzuru çok görenler, Türkiye’yi de karıştırmak isteyenler, 7 Haziran seçimlerinden sonra ülkede bir yönetim boşluğu varmış gibi bir vehim içinde ayaklanma çağrısı yapanlar ve terör örgütlerinin değişik piyonları aynı anda harekete geçti dedi.

Terör örgütlerinin 20 Temmuz’da başlayan saldırılarına karşı 23 Temmuz’da huzur ve demokrasi operasyonu başlatıldığını kaydeden Davutoğlu, o günden bugüne kim olursa olsun, hangi sebeple yapıyor, hangi etnik ya da mezhebi temelden hareket ediyor olursa olsun Türkiye’yi tehdit eden bütün terör örgütlerine karşı mücadele verildiğini söyledi. Terör örgütlerinin sığınakları ve mühimmat depolarının yerle bir edildiği, Türkiye içinde milleti tehdit eden, vatandaşlardan haraç alan ve baskı uygulayanlara karşı mücadelenin gece gündüz sürdürüldüğü söyleyen Davutoğlu, bu mücadelede şehit düşen askerler, polisler ve sivillere Allah’tan rahmet diledi.

"9 yaşındaki Elif kızımızı bir binanın içinde katlettiler"

Davutoğlu, Dün de bu kez Bismil’de polise roketatarla saldıran teröristler, 9 yaşındaki Elif kızımızı bir binanın içinde katlettiler. Düşününüz, bütün bu hunharca, alçakça saldırılar karşısında silahlı kuvvetlerimizin, askeri birliklerimizin, emniyet görevlilerimizin yürüttüğü operasyonda tek bir sivil zayiat, sehven de olsa söz konusu olmadı. Çünkü bizim askerimiz, polisimiz, demokratik meşruiyet içinde görev yürüten hükümetimiz tarafından açık ve net bir talimatla görev yapıyorlar ‘Teröristlere karşı kudretimizi, vatandaşlarımıza karşı şefkatimizi göstereceksiniz. Teröristlerle mücadele ederken en kararlı, azimli ve sert mukabelede bulunacaksınız, Doğu ve Güneydoğu’daki vatandaşlarımızla hasbihal ederken merhametimizi, yüreğimizdeki vatan ve vatandaş aşkını onlara yansıtacaksınız. Tek bir sivil zayiat istemiyoruz’. Hamdolsun bu mücadele, bu etkinlikte yürüyor diye konuştu.

Davutoğlu, Kesinlikle şundan emin olunuz, Türkiye’yi kim tehdit ederse hak ettiği cevabı alacaktır. Buradan belki bazen yüreğiniz ürpererek izliyorsunuz olayları ama biliniz ki Türkiye’de birbirine kenetlenmiş 78 milyon Türkiye’ye karşı kurulan tuzakları yerle bir etme konusunda kararlıdır. Aynı şekilde demokrasimizi yaşatacağız. 7 Haziran seçimlerinde olduğu gibi şimdi de 1 Kasım seçimlerinde objektif, adil, özgür seçimlerle demokrasiyi ve milli iradeyi egemen kılacağız. 1 Kasım’da da gururla gidip, Türkiye’nin kaderiyle ilgili tercihlerinizi kullanmanızı rica ediyorum. Oylarınızı kullanın. ‘Türkiye’nin kaderinde benim de söz hakkım var’ diyerek, kime oy verirseniz verin ama mutlaka kullanın. Eminim Türkiye’nin huzuruna, istikrarına ve gelecek nesillerin parlak bir geleceğe sahip olması yönünde oylarınızı kullanacaksınız. İnşallah, aslında yasa hazırlıklarını da tamamladık, bundan sonra seçilme hakkını da sizlere tanıyacağız. İsteriz ki yurtdışındaki vatandaşlarımızın Türkiye’de temsilcileri olsun. 7 Haziran’da verdiğimiz taahhütleri birer birer yerine getiriyoruz. Ne talep ediyorsa yurt dışındaki vatandaşlarımız bunların yerine getirilmesi için çok yoğun çaba sarf ediyoruz. Annelerimize, yurt içinde yurt dışında, nerede olurlarsa olsun doğum hediyesi veriyoruz. Öğrencilerimize yurt dışı destek bursları sağlıyoruz. Eskiden bunları hayal etmek mümkün değildi. Çünkü bir sente dahi muhtaç bırakılan bir ülke vardı. Bedelli askerlik konusunda, 6 bin Euro´dan bin Euro´ya indiriyoruz. Türkiye’ye arabayla gelenlerin şartlarını kolaylaştırıyoruz. Yurtdışındaki vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırıcı hususlarda gereken adımları attık, atmaya devam edeceğiz dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun eşi Sare Davutoğlu, Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu ve davetlilerin olduğu programa, Kırım Tatarları onursal lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu da katıldı.