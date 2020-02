Davutoğlu: Türkiye'nin sınır güvenliği konusunda tek bir noktada birleşmesi lazım

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- BİR dizi ziyaret ve programlara katılmak için Samsun\'a gelen eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğu, Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili yaptığı açıklamada, \"Türkiye\'nin sınır güvenliği konusunda bütün siyasi partilerin, grupların ve kişilerin tek bir noktada birleşmesi lazım; o da Türkiye\'nin haklı kaygıları ve bu kaygılar neticesinde attığı adımlardır. Bugün yaşananlar ve bundan sonra yaşanacaklar Türkiye\'nin Afrin operasyonu başta olmak üzere sınır boyunda almış olduğu tedbirlere halel getirmez\" dedi.

Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğu, bir dizi ziyaret ve programlara katılmak için hava yoluyla Samsun\'a geldi. Samsun Valisi Osman Kaymak ve protokol üyeleri tarafından Çarşamba Havalimanı\'nda karşılanan Ahmet Davutoğlu, daha sonra Samsun Dost Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği\'ni ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Davutoğlu, Samsun Valiliği\'ni ziyaret etti. Suriye\'de yaşanan olayları, İsrail uçağının Suriye\'de düşürülmesinin Zeytin Dalı Harekâtı\'na etkisini değerlendiren Ahmet Davutoğlu, harekâtın Türkiye\'nin haklı kaygıları neticesinde gerçekleştirildiğini belirterek, şöyle konuştu:

\"Bugün ülkemiz için son 35-40 yıldır ülkemiz adına büyük tehlike teşkil eden PKK ve onun uzantısı olan YPG unsurlarının Türkiye\'ye oluşturduğu risk göz ardı edilemez. Bu konuda, alanda ne olursa olsun, hangi ülke ne yaparsa yapsın, başka ülkelerde neler yaşanmış olursa olsun, Türkiye\'nin Afrin operasyonu da dahil olmak üzere sınır boyundaki yaptığı operasyonlardaki haklılığı tartışılamaz. Hiçbir ülke sınır boylarına hangi nitelikte olursa olsun, ister DEAŞ gibi ister PKK ya da YPG gibi yapılarda olduğu gibi bir tehdit oluşturacak şekilde sınır bölgemize yerleşmeye kalkarsa bugün Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin talimatlarıyla TSK gerekli tedbirleri alır, almaktadır. Burada Silahlı Kuvvetlerimize destek olan ÖSO da Suriye halkının bir parçasıdır. Aralarında hiçbir yabancı unsur yoktur. Bu konuda yürütülen spekülasyonlar da doğru değil. Afrin operasyonunda Mehmetçik ile omuz omuza verilen mücadelenin esası, Suriye\'deki terör örgütlerinin etkisinin kırılmasıdır. Türkiye\'nin haklı mücadelesi, bugün olduğu gibi başka bölgelerde yaşanan olaylar dolayısıyla kesinlikle bir etki altında kalmaz. Türkiye, 911 kilometrekarelik sınır boylarında her türlü tedbiri alma hakkına sahiptir. Bu tartışma götürmez bir uluslararası haktır. Allah Mehmetçiğimize, Silahlı Kuvvetlerimize ve güvenlik güçlerimize yardım eylesin.\"

\'OMUZ OMUZA VERME VAKTİ\'

Konuşmasında birlik beraberlik çağrısı da yapan Davutoğlu, \"Ülkemize yönelik her türlü tehdit karşısında da bütün siyasi partilerin, bütün milletimizin omuz omuza vermesinin vaktidir. İç tartışmalar ile Türkiye\'nin güvenlik gerekleri arasında ayrım yapmak zorundayız. Türkiye\'nin sınır güvenliği konusunda bütün siyasi partilerin, grupların ve kişilerin tek bir noktada birleşmesi lazım; o da Türkiye\'nin haklı kaygıları ve bu kaygılar neticesinde attığı adımlardır. Bugün yaşananlar ve bundan sonra yaşanacaklar Türkiye\'nin Afrin operasyonu başta olmak üzere sınır boyunda almış olduğu tedbirlere halel getirmez.\"

\'SURİYE, RİSK ALANI HALİNE DÖNÜŞMÜŞ DURUMDA\'

Suriye\'nin askeri operasyonlar nedeniyle risk alanı haline dönüştüğünü söyleyen Ahmet Davutoğlu, şunları kaydetti:

\"Suriye birçok askeri operasyonun aynı anda yürüdüğü bir risk alanı haline dönüşmüş durumda. Bunda, Suriye rejiminin kriz çıktığı andan itibaren kendi halkına kimyasal silahlar da dahil olmak üzere her türlü savaş suçunu işlediği dönemlerin büyük etkisi var. Daha sonra DEAŞ başta olmak üzere PYD/YPG gibi terör örgütlerinin alanda hakimiyet mücadelesine girmiş olmaları, Suriye\'yi şu anda uluslararası alanın en önemli kriz ülkelerinden birisi haline getirdi. Türkiye, en başından itibaren bu konuda açık ve ilkeli bir politika takip etti. 2011 yılında sorunun barışçıl bir yöntemle çözülmesi için yoğun bir diplomasi yürüttük. Ben de Dışişleri Bakanı olarak birçok kez Suriye\'ye gittim. Beşar Esad\'a, \'kendi ordusunu, kendi halkına karşı kullanmaması\' yönünde uyarılarda bulundum. Ancak, bu olumlu mesajlar akis bulmadı. Suriye halkı, kendi yönetimi tarafından büyük bir etnik kıyıma tabi tutuldu. Milyonlarca Suriyeli göç ederek ülkemize geldi. Ancak son yıllarda özellikle sınırlarımızdaki güvenlik tehdidi dolayısıyla Türkiye sadece insani gerekçelerle bu mültecileri kabul etmeyle yetinemezdi. 2015\'te 23 Temmuz\'da DEAŞ\'a karşı ilk operasyonlar yapılmaya başlandı. Daha sonra 2016 yılında Fırat Kalkanı operasyonu yapıldı. Cerablus bölgesinde büyük bir mücadele verildi ve Türkiye sınırlarındaki DEAŞ tehdidi bertaraf edildi.\"

Ahmet Davutoğlu, konuşmasının ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı\'nı ziyaret etmek için valilikten ayrıldı.



FOTOĞRAFLI