Davutoğlu: Türkiye ve Rusya arasında aşılamayacak bir kriz yok

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, "Sivil uçakta askeri nitelikli malzeme taşınamaz.Türkiye-Rusya arasındaki durum aşılamayan bir kriz falan değil. Böyle bir durum yok. Olayın başladığı ilk saatten itibaren Türkiye ile Rusya arasında her türlü istişare kanalı açıktı" dedi.

Balkan Savaşlarının 100. Yılı çerçevesinde, İstanbul Hilton Cenvention Center’da düzenlenen "Balkan Savaşlarından Balkan Barışına" başlıklı uluslararası konferans çerçevesinde Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, konuk bakanlarla ikili görüşme gerçekleştirdi. Önce Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Poposki ile görüşen Davutoğlu, ardından Karadağ Dışişleri Bakanı Nebojsa Kaluderoviç ve Arnavutluk Dışişleri Bakanı Edmond Panariti ile görüştü. Görüşmelerin ardından ise Davutoğlu ile Panariti kameraların karşısına geçti.

‘Türkiye ile Rusya arasında her türlü istişare kanalı açık’

Türkiye-Arnavutluk ilişkisi hakkında bilgi veren Davutoğlu, daha sonra soruları yanıtladı. Ahmet Davutoğlu, Esenboğa Havalimanı’na indirilen Suriye uçağına ilişkin Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lukaseviç’in yaptığı açıklamalar hatırlatılınca şunları kaydetti:

"Hiçbir şekilde bu mesele, sizin ifadenizi kullanarak söylüyorum, Türkiye-Rusya arasında aşılamayan bir kriz falan değil. Böyle bir durum yok. Olayın başladığı ilk saatten itibaren Türkiye ile Rusya arasında her türlü istişare kanalı açıktı. Her konu, her bilgi paylaşıldı ve daha ilk anlardan itibaren Rus Büyükelçisi Ankara’da bilgilendirildi. Moskova’daki Büyükelçimiz de yetkilileri bilgilendirdi. Şimdi burada biz malzemenin muhteviyatı konusuna girmemeye özen gösterdik. Bu Türkiye, Rusya ve alıcı olan Suriye tarafından malum olan konulardır. Ancak önemli olan bir alışveriş yapılması değil, burada söz konusu olan ve bizim üzerinde durduğumuz şey, bu alışveriş nerede ve nasıl yapılmış olursa olsun bu alışverişe mevzu olan unsurların, askeri nitelikli unsurların Türk hava sahası üzerinden bir sivil uçuş yapan uçak içinde taşınmış olmasıdır. Sorunun esası budur. Bütün uluslararası sözleşmeler açık şekilde söyler ki, sivil uçuşlarda hiç bir surette askeri nitelikli malzeme taşınamaz. Dil karşılıklarına vesaire bunlara girmeye gerek görmüyorum. Çünkü bu konuda zaten yeterli şeyler söylendi. Burada kast edilen askeri malzeme, askeri nitelikli malzeme. Zaten yapılan açıklamalardan da bunun böyle olduğu Rusya tarafından da teyit ediliyor. Sayın Lavrov’un bu ikili kullanımlı şeyler olabilir sözünde de var. O zaman bakacağımız, kim kullanıyor bunu, ulaştığında kim kullanacaktı, ulaştığında kullanacak olan bir sivil otorite mi? Hayır. Suriye Savunma Bakanlığı. Suriye Savunma Bakanlığı bunu niçin kullanır? Askeri amaçlı kullanır. Ortada o kadar açık bir tablo var ki, onun tekrar tekrar gündeme getirilmesi, sorulması doğru değil. Son derece açık bir tablo var. Türkiye, uluslararası hukuka ve ulusal mevzuatına uygun şekilde kendisine ulaşan bir istihbaratı değerlendirerek, kendi hava sahası üzerinden uçma izni talep eden bir sivil uçakta böyle bir bilgi gelince gerekli müdahaleyi yapmıştır. Bu konunun tartışılır bir tarafı yok."

‘Bir kriz varsa, bu Suriye’nin içinde bir krizdir’

Davutoğlu, uluslararası hukuk ve ulusal mevzuat neyi gerektiriyorsa onu yapacaklarının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Türkiye, hiçbir şekilde Türkiye ile Rusya arasında bir mesele olarak görmemektedir. Zaten değerli dostum Lavrov da dünkü açıklamasında Türk-Rus ilişkilerini kimsenin olumsuz etkileyemeyeceğini söyledi. Türkiye’nin uluslararası hukuk Chicago Sözleşmesi çerçevesine göre hakkı olan bir uygulama yaptığını da ifade etmiştir. Bir çok açıklamalarla ve üzerine yapılan yorumlarla ortada bir kriz varmış görüntüsü doğurmak doğru değil. Bir kriz varsa, bu Suriye’nin içinde bir krizdir. Bir kriz varsa, bu Suriye havayollarına ait bir uçağın izinsiz bir şekilde, uluslararası hukuka aykırı şekilde askeri nitelikli malzeme taşımış olmasıdır. Türkiye’nin bunu durdurması hangi açıdan bakılırsa bakılsın doğrudur, haklıdır ve benzer bir durum olsa yine aynı uygulamayı gerçekleştiririz dediğimizde sağlam delillerle desteklenmiş bir bilgi olduğunda. Dolayısıyla bu konuda haklılığmız konusu da kuşku götürmez. Bu konu Türk-Rus ilişkilerinin bir parametresi olmadığı konusundaki kanaatimiz de kuşku götürmez."