Rusya: Türkiye kargonun silah olmadığını kabul etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aleksandr Lukaşeviç, geçtiğimiz hafta Ankara Esenboğa Havalimanı’na indirilen Suriye uçağıyla ilgili son durum değerlendirmesi yaparak, Türkiye’nin önceki tavrını değiştirerek kargonun silah olmadığını kabul ettiğini söyledi.

Hürriyet'in, “Ankara size son olarak nasıl bir yanıt verdi?” sorusunu cevaplayan Lukaşeviç, “Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un bu konuda yaptığı açıklamadan sonra bizim Ankara’daki büyükelçimizin Türk Dışişleri Bakanı’yla iki yeni görüşmesi oldu. Bu görüşmeler neticesinde Türk tarafı yükün mühimmat olduğu iddialarından vazgeçmiş oldu. Türk tarafının şu an tek itirazı yükün gerektiği biçimde beyan edilmeden taşınmış olmasıyla ilgili. Dolayısıyla yükün sahibi Rus şirketinin malzemelerin iadesini istemesi beklenebilir” dedi.

Rusya’nın Türkiye’den beklentilerine de değinen Lukaşeviç, “Suriye uçağında bulunan 17 Rus vatandaşına Türk güvenlik güçlerinin oldukça kaba davranmış olmaları bizim tarafımızdan sorgulanmaya devam ediliyor. Ankara yönetiminin vatandaşlarımıza kötü davranan görevlileri ortaya çıkarması için iç soruşturma başlatmasını ve alınacak sonuçları bize bildirmesini talep etmeyi sürdürüyoruz” diye konuştu.

‘Harp malzemesi’

Başbakan Tayyip Erdoğan, hafta başında yaptığı açıklamada, uçaktakilerin "harp malzemesi" olduğunun kesinleştiğini belirterek, "Resimleriyle tüm malzeme elimizde" demişti.