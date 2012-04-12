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Davutoğlu: Türkiye sınırı aynı zamanda NATO sınırı, ihlal olursa tedbiri alırız

Davutoğlu, Suriye sınırındaki hareketlilik üzerine Başbakan Erdoğan'la gittiği Pekin ziyaretini yarıda bırakarak Türkiye'ye dönmüştü

12 Nisan 2012 15:25

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye'ye şiddet olaylarının düşme eğilimine girdiğini ancak kesin değerlendirme için erken olduğunu söyledi.

Davutoğlu, Suriye'de bu sabahki ateşkes ilanının ardından durumu bütün kurumlarla yakından takip ettiklerini söyleyerek, şiddet olaylarında bir düşme eğilimi olduğunu, ancak kesin değerlendirme yapmak için henüz çok erken olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanı Davutoğlu ile Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Dışişleri Bakanlığı'nda bakanlıklar arasında işbirliği protokolü imzaladı. İmza töreninin ardından soruları yanıtlayan Davutoğlu, Suriye'deki son durumu değerlendirdi.

Türkiye sınırının aynı zamanda NATO sınırı olduğuna vurgu yapan Davutoğlu, "Suriye sınır ihlallerine devam ederse gerekli tedbirleri alırız" dedi.

Ateşkes ilanının ardından son gelişmeleri büyük bir hassasiyetle takip ettiklerini söyleyen Davutoğlu, sabah saatlerinden beri istihbarat birimleri ile sürekli yakın temas halinde olduklarını ve ateşkes uygulamasını izlediklerini kaydetti. Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Bazı yerlerden çekilme faaliyetlerinin başladığı bilgileri geliyor. Ancak bu çekilmenin tam ve kapsamlı olması önem taşır. Şehirlerin dışına çekilerek şehirlerin üstündeki baskıyı sürdürmek, bir çekilme anlamına gelmez. Bu çekilmelerin bütün şehirlerden, bütün kasabalardan kışlalara doğru olması ve halkın yeni bir saldırı ile karşı karşıya kalmayacağı konusunda emin olunması lazım. İlk işaretler, şiddette bir düşme teamülü var birkaç saat için. Ama değerlendirme yapmak için daha erken."

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