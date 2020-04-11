Davutoğlu: Türkiye krize, krizi yönetmekten aciz yönetimle yakalanmanın sıkıntılarını yaşıyor!

T24 Haber Merkezi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanlığı'nca yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını kapsamında 31 ilde gece yarısından neredeyse 2 saat önce ilan edilen sokağa çıkma yasağına tepki gösterirken, "Türkiye krize, krizi yönetmekten aciz yönetimle yakalanmanın sıkıntılarını yaşıyor!" dedi.

İçişleri Bakanlığı, gece yarısından neredeyse 2 saat önce, bugün 24.00'dan itibaren 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı uygulanmasına ilişkin genelgeyi valiliklere gönderdi. Yasak kapsamında sağlık kuruluşları, eczaneler, fırın ve unlu mamül ruhsatlı iş yerleri, her 50 bin nüfusa bir adet olacak şekilde akaryakıt istasyonlarının açık olacağı belirtildi.

TIKLAYIN - 31 ilde 48 saat sokağa çıkma yasağı ilan edildi

21.50'de açıklanan yasak sonrası marketlere ve fırınlara akın eden vatandaşlar, hafta sonu ihtiyaçlarını gidermek için sokaklardaydı. Bazı bölgelerde sosyal mesafe kuralının uygulanmadığı görülürken, dükkanların önünde uzun kuyruklar oluştuğu belirtildi.

"Sosyal mesafe kuralları ihlal ediliyor, vatandaşlarımız risk altında!.."

Davutoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajında vatandaşların 'eve dönmesini' rica ederken, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye krize, krizi yönetmekten aciz yönetimle yakalanmanın sıkıntılarını yaşıyor! Görüntüler düşündürücü ve üzücü, sosyal mesafe kuralları ihlal ediliyor, vatandaşlarımız risk altında!.. Tüm vatandaşlarımdan acil işi olmayanların sağlıkları için eve dönmelerini rica ediyorum."

TIKLAYIN - Sokağa çıkma yasağı ilan edildi; vatandaşlar marketlerde uzun kuyruklar oluşturdu