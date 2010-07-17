-DAVUTOĞLU: ''TÜRKİYE-IRAK ARASINDAKİ TRAFİK ARTACAK'' TBMM (A.A) - 17.07.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, gelecek dönemde Türkiye-Irak ekonomik ve ticari ilişkilerinin daha da gelişmesiyle Türk-Irak havalimanlarında, Habur Sınır Kapısı'nda, Akdeniz ve Basra Körfezi'ndeki deniz limanlarında, mevcut trafiğin artmasının beklendiğini bildirdi. CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, ''Türkiye ile Irak Devleti veya bölgesel Kürt yönetimi arasında kuzey Irak'ın Türk limanları üzerinden Akdeniz bağlantısı yapılmasıyla ilgili görüşme oldu mu?'' sorusuna, yazılı yanıt verdi. Davutoğlu, Irak ile ticari, ekonomik ve kültürel alanlardaki ilişkilerin, Irak'ın bütününü kapsayacak şekilde geliştirilmesinin, bu ülkeye yönelik politikalarının temel parametreleri arasında yer aldığını belirtti. Davutoğlu, bu çerçevede, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Nuri El-Maliki'nin başkanlığında 15 Ekim 2009'da Bağdat'ta yapılan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı sonucunda, iki ülke arasında enerjiden ticarete, sağlıktan bayındırlığa, su kaynaklarından ulaştırmaya toplam 48 mutabakat muhtırası imzalandığını anımsattı. Bu muhtıralarla Türkiye ile Irak arasında kapsamlı ekonomik bütünleşmenin de önünün açıldığına işaret eden Davutoğlu, ''Önümüzdeki dönemde Türkiye-Irak ekonomik ve ticari ilişkilerinin daha da gelişmesiyle Türk ve Irak havalimanlarında, Habur Sınır Kapısı'nda, Akdeniz ile Basra Körfezi'ndeki deniz limanlarında mevcut trafiğin artması beklenmektedir'' dedi. Davutoğlu, Suriye sınırının mayınlardan temizlenmesi işlemlerin Milli Savunma Bakanlığının bünyesinde bulunduğunu anımsatarak, bakanlığının görev alanına giren tek konunun; kara mayınlarının kullanım, üretim, ticaretinin yasaklanması ile stokta ve arazide döşeli bulunan mevcut mayınlarının imhasına ilişkin Ottava Sözleşmesi yükümlülüklerinin ilgili kurumlar nezdinde takibi ve bu alanda sağlanan gelişmelerin uluslararası planda paylaşılmasından ibaret olduğunu belirtti. Davutoğlu, arazinin mayınlardan temizlenmesi sonrasında kullanımının da bakanlığının görev alanına girmediğini ifade etti.