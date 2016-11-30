Karar yazarı Elif Çakır, MHP Genel Başkan Yardımcısı Devlet Bahçeli'nin Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ile ilgili olarak kullandığı "Kendisi MHP’de Genel Başkan Yardımcısı idi, sonra AK Parti’de Başbakan Yardımcısı oldu. Ahmet Davutoğlu’na sorun o anlatsın hikâyeyi" ifadesiyle ilgili olarak "MHP lideri Bahçeli’nin ‘Ahmet Davutoğlu anlatsın’ sözünü eski başbakan ve Sayın Ahmet Davutoğlu’nun yakınlarına sordum" dedi Çakır, verilen yanıtları "O dönemde Başbakanlık görevini yürütmekte olan Sayın Ahmet Davutoğlu’nun kendisi ne de Davutoğlu’nun görevlendirdiği bir ismin Sayın Tuğrul Türkeş ile öncesinde ne direkt ne de dolaylı olarak bir görüşmesi ve bir pazarlığı söz konusu olmamıştır", "Sayın Ahmet Davutoğlu o süreçte Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile istişare edilen ve mutabık kalınan isimlere yine Anayasa gereği davet mektupları göndermiştir. MHP’den iki isim reddetmiştir, Sayın Tuğrul Türkeş ise kabul etmiştir. Sayın Tuğrul Türkeş’in davet mektubunu kabul etmesi ise tamamen sürpriz olmuştur" diye sıraladı.

Elif Çakır'ın "Davutoğlu, Türkeş ile ne konuştu?" başlığıyla yayımlanan (30 Kasım 2016) yazısı şöyle:

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’in, Hürriyet’e verdiği röportaj ‘kendi zemininden çıkarak ve farklı boyutlar kazanarak’ önümüzdeki günlerde de tartışma konusu olmaya devam edecek.

Öyle görünüyor…

Nitekim dün, MHP lideri Devlet Bahçeli’ye partisinin grup toplantısı çıkışında Tuğrul Türkeş’in “Eski partim ‘başkanlık ve idam’ konusunda yeni partime referandum tuzağı kuruyor” iddiası soruldu.

Devlet Bahçeli’nin cevabı ise noktası virgülüne şöyle oldu:

“Bir kere okudum. Değerlendirmeyi AKP’ye bırakıyorum. Özellikle 64. Hükümetin kuruluşu sırasında MHP’nin Genel Başkan Yardımcısı görevini üstlenirken, Ahmet Davutoğlu hükümetinin Başbakan Yardımcısı olma hikayesini Ahmet Davutoğlu anlatırsa zannediyorum ki bunu da anlatmış olur.”

Sayın Bahçeli’nin cevabı aynen böyle oldu.

Hayır… Gazeteci arkadaşlarımız Sayın Bahçeli’ye “Tuğrul Türkeş’in AK Parti’ye nasıl geçtiğini, AK Parti hükümetinde nasıl Başbakan Yardımcılığı makamına getirilmiş olabileceğini” falan sormadılar.

Kendisine sordular:

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’in Hürriyet’e verdiği röportajı okudunuz mu?

Sayın Bahçeli “Bir kere okudum” dedi… (Sanırım bir kere okudum demekle önemsemediğini, ciddiye almadığını anlatmaya çalışıyor.)

Kendisine sordular: Peki, o röportajda size ve partinize dair iddialar hakkındaki yorumunuz nedir?

Sayın Bahçeli’nin cevabı: Kendisi MHP’de Genel Başkan Yardımcısı idi, sonra AK Parti’de Başbakan Yardımcısı oldu. Ahmet Davutoğlu’na sorun o anlatsın hikayeyi!

Dün…

MHP’nin AK Parti’ye ‘referandum tuzağı’ kuracağı iddiasını konuşurken…

Bugün…

Bir anda… Gözler Ahmet Davutoğlu’na ve onun Tuğrul Türkeş ile ilgili anlatacağı ‘sır hikayeye’ çevrilmiş oldu…

Yarına da Allah kerim…

Devlet Bahçeli kısa ve net bir şekilde…

“Bunlar saçma sapan asılsız iddialardır” diyebilirdi…

“Tuğrul Türkeş müfteridir. İddialarını ispat etmek zorundadır” diyebilirdi.

“Bu şahıs muhatabımız değildir” deyip kestirip atabilirdi.

Hatta Tuğrul Türkeş ve iddiaları için uygun bulduğu atasözlerini, deyimleri söylebilirdi…

Ancak Sayın Bahçeli bunun yerine hepimizin başını başka yöne çevirtecek bir cevap verdi…

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MHP lideri Bahçeli’nin ‘Ahmet Davutoğlu anlatsın’ sözünü eski başbakan ve Sayın Ahmet Davutoğlu’nun yakınlarına sordum…

Öncelikli olarak “Sayın Ahmet Davutoğlu’nda anlatılacak, gizli saklı bir ‘hikaye’nin olmadığını söylediler. Ve Sayın Devlet Bahçeli’ye yanıtları şöyle oldu:

1) Öncelikle Sayın Devlet Bahçeli kendisine sorulan soruya yanıt vermek yerine hedef şaşırtmaktadır.

2) O dönemde Başbakanlık görevini yürütmekte olan Sayın Ahmet Davutoğlu’nun kendisi ne de Davutoğlu’nun görevlendirdiği bir ismin Sayın Tuğrul Türkeş ile öncesinde ne direkt ne de dolaylı olarak bir görüşmesi ve bir pazarlığı söz konusu olmamıştır.

3) Sayın Ahmet Davutoğlu o süreçte Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile istişare edilen ve mutabık kalınan isimlere yine Anayasa gereği davet mektupları göndermiştir. MHP’den iki isim reddetmiştir, Sayın Tuğrul Türkeş ise kabul etmiştir. Sayın Tuğrul Türkeş’in davet mektubunu kabul etmesi ise tamamen sürpriz olmuştur.

4) Bundan öteye Sayın Davutoğlu’nun anlatacağı bir hikaye yoktur.

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Başbakan Yardımcısı ve eski MHP’li Tuğrul Türkeş’in verdiği röportaj tartışılmaya, gündem olmaya devam edecek. Öyle görünüyor. Ancak sanırım tamamen mecrasından çıkarak…

Oysa Tuğrul Türkeş’in ‘idam’, ‘hukuk devleti’ ve ‘sistem’ konularında söyledikleri önemli ve üzerinde durulması gereken mevzulardı…