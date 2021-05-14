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Davutoğlu, Turizm Bakanı Ersoy'u istifaya çağırdı: Sizin için 'onur' kelimesinin bir anlamı var mı!

14 Mayıs 2021 00:55

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'GoTurkiye' hesabından turistler için paylaştığı Türklere taktırılan 'Keyfine bak, aşılandım' yazılı maskelerin yer aldığı videoya tepki gösterdi. Davutoğlu, Bakan Mehmet Nuri Ersoy'a "Sayın Bakan onur kelimesinin sizin için bir anlamı var mı bilmem ama istifa onurlu bir davranıştır!" şeklinde seslendi. 

Öte yandan video gelen tepkilerin ardından yayından kaldırıldı. 

Davutoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Allah sizi ıslah etsin! Ülkemizin, milletimizin onurunu turiste yaranacağız diye nasıl böyle ayaklar altına alabilirsiniz? Sayın Bakan onur kelimesinin sizin için bir anlamı var mı bilmem ama istifa onurlu bir davranıştır!"

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