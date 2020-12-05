Davutoğlu: Trump iş başındayken otoriterliğin kitabını yazıyorlardı, Biden geldi diye bir anda reformlar ekolüne geri döndüler

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun geçen ay gittiği Muş'ta gençlerle yaptığı toplantının görüntüleri yayınlandı.

Davutoğlu, geleceğini göremediğini söyleyen bir gence,“Eğer siz bugün geleceğe karamsarlıkla bakıyorsanız bunun sorumlusu sizler değilsiniz, başta ülkeyi yönetmekte olanlar olmak üzere hepimiziz. 5 sene önce ben buralara Başbakan olarak geldiğimde daha ümit vardı. Geleceğe dönük beklenti vardı" yanıtını verdi.

İktidarın reform açıklamalarını değerlendiren Davutoğlu şöyle konuştu:

"Özgürlüğü dışarıdan birilerinin biçtiği gibi giyenler, dışarıdan birileri ‘çıkar o elbiseyi dediğinde de çıkarırlar. Son günlerde üzülerek izliyorum, geçmişte beraber bu konuları konuştuğumuz arkadaşların tutumunu. Trump iş başındayken otoriterliğin felsefesini, kitabını yazıyorlardı neredeyse, Biden geldi diye bir anda reformlar ekolüne geri döndüler. Bu kavramları içselleştirmemiş insanlar. Kendileri güç sahibi değilken özgürlük ve demokrasi isterler, kendileri güç sahibi olduklarında da başkalarının özgürlüklerini demokrasilerin kısıtlarlar."

Davutoğlu, MHP’li Semih Yalçın’ın partisini ve kendisini bölücülükle suçlamasına ilişkin sorulan bir soruya da, "Dil en temel insan haklarından biridir. İnsan onurunun bir parçasıdır. Her dil saygındır. Bölücülük, insanları dilleri, dinleri, inançlarına göre ayrımcılığa tabi tutmaktır. O ayrımcılık başladı mı bölücülük, kaçınılmaz. Esas bölücülük budur" yanıtını verdi.