Davutoğlu: Teröristlerin tuzaklarına düşülmeyecek mücadeleyi tüm toplum sathında yürüteceğiz

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Güneydoğu’da ilan edilen sokağa çıkma yasakları ve yaşanan çatışmalarla ilgili olarak "Türkiye zorlu bir mücadelenin içinden geçiyor ama bu zorlu mücadelede hiçbir zaman teröre ve teröristlerin istediği, arzu ettiği bir ortama düşürülmeyecektir. Bunların tuzaklarına düşülmeyecek. Gerekli bütün mücadeleyi bütün toplum sathında, ülke sathında yürüteceğiz" dedi.

Davutoğlu, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki temasları kapsamında Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Hacı Aliş'i makamında ziyaret etti. Müftülük binası önünde Başmüftü Aliş tarafından karşılanan Davutoğlu'nun basına kapalı gerçekleşen ziyareti 40 dakika sürdü. Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Davutoğlu, Bir Bulgar gazetecinin, Türkiye'nin, 1925Ankara Antlaşması çerçevesinde Trakya mültecilerine tazminatlarını ne zaman ödeyeceğine ilişkin sorusuna da yanıt verdi. Davutoğlu, karşılıklı tazminatlar ve tarihi miras konusunda dosyaların açılması durumunda, çok kapsamlı görüşmelere ihtiyaç duyulduğunu belirterek, Bulgaristan'dan da Türkiye'ye göç eden milyonlarca soydaş bulunduğunu ifade etti.



Davutoğlu, komşuluk ilişkilerinin en güzelinin yaşandığı bir ortamda güzel görüşmeler yaptıklarını belirterek, Bulgaristan'da bulunan soydaşların bu komşuluk ilişkilerinin köprüleri olduğunu söyledi.



Başbakan Davutoğlu, Bulgaristan'daki Türklerin huzurunun, sükunu, insan hak ve özgürlüklerinden, dini özgürlüklerden yararlanmalarının hem Bulgaristan'a hem Türkiye'ye hem de Türkiye-Bulgaristan arasındaki dostluğa katkısı olacağını vurguladı.



Türklerin, komünist dönemin son yıllarında, Bulgaristan'da çok büyük acılar çektiğini dile getiren Davutoğlu, "Bugün yaptığımız görüşmelerde, Başmüftülüğümüzün tescili dahil olmak üzere Bulgaristan'da bulunan soydaşlarımızın dini hak ve özgürlüklerinin korunması için ortak mutabakata vardığımızı söyleyebilirim. Tarihi mirasın korunması, Türkiye'deki Bulgar vakıflarına ait mal, mülk veya kiliseler, Bulgaristan'ın mirası olduğu kadar Türkiye'nin mirasıdır. Bulgaristan'daki camiler, Türkiye'nin mirası olduğu kadar Bulgaristan'ın mirasıdır. Dolayısıyla bu mirasın koruması için çaba göstermeye de hazırız. Türkiye olarak biz her zaman Başmüftülüğümüzün, buradaki soydaşlarımızın, dini özgürlüklerini yaşamaları için ne gerekiyorsa yapacağız, yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.



"Soydaşlarımız, İslami anlayışın en güzel temsilcileridir"

"Özellikle son dönemde aşırı akımlara karşı, gerek DEAŞ benzeri Müslümanları temsil etmediği halde Müslümanları temsil ediyormuş gibi tavır takınan DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı gerekse Avrupa'da camilere saldıran aşırı ırkçı akımlara karşı Türkiye ve Bulgaristan birlikte toleransı, müsamahayı, karşılıklı hoşgörüyü öne çıkaran bir tavır içindeler" diyen Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bulgaristan'daki soydaşlarımız, Bulgaristan ve Avrupa'da barışçıl ve bizim geleneğimizden gelen İslami anlayışın en güzel temsilcileridir. Bunun korunması önem taşıyor. Aynı şekilde bu ülkede hiçbir vatandaşın, eşit vatandaşın dini, ırkı, mezhebi, etnisitesi dolayısıyla dışlanmaması hepimiz için önemli bir temenni ve uygulanması gereken prensiptir. Bütün bunları Bulgaristan makamlarıyla dostane atmosferde paylaştık."



Sokağa çıkma yasakları ve şehit polisler



Başbakan Davutoğlu, Bulgaristan ziyaretini gerçekleştirirken Diyarbakır'da 3 polisin şehit edildiği haberini aldıklarını belirterek, "Buradan bir kez daha taziyelerimi ailelerine ifade ediyorum. Türkiye zorlu bir mücadelenin içinden geçiyor ama bu zorlu mücadelede hiçbir zaman teröre ve teröristlerin istediği, arzu ettiği bir ortama düşürülmeyecektir. Bunların tuzaklarına düşülmeyecek. Gerekli bütün mücadeleyi bütün toplum sathında, ülke sathında yürüteceğiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet ailelerine taziyelerimi sunuyorum" diye konuştu.

Davutoğlu, “Bizim topluluklarımızın arasından DEAŞ çıkmaz, bunlar İslam'ı temsil etmiyor” diye konuştu.

Ziyarette, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım ile Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da bulundu.