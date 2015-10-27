Davutoğlu: Tekrar Bahçeli'nin siyah çantasıyla uğraşmak istemiyorum, bizi bunlara muhtaç etmeyin

Antalya'da halka seslenen Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Beni Kılıçdaroğlu'yla, Bahçeli'yle muhatap etmeyin. Bizi bunlara muhtaç etmeyin. Tekrar Bahçeli'nin siyah çantasıyla uğraşmak istemiyorum. Bizim yanımızda açmıyor, gidiyor televizyonda açıyor. Bizim yanımızda sadece hayır dedi" diye konuştu.

Başbakan Ahmet Davutoğlu Antalya'da partisinin mitinginde konuştu.

Başbakan'ın konuşması özetle şöyle;

Allah bu elleri hiç birbirinden ayırmasın. Bu ellere taş verenleri de kahretsin. Bu toprakları vatan kılan irade budur. Biz bu elleri tek bir yumruk için kullanıyoruz. İnsanlarımızın kardeşliği için Türkiye'nin güçlü bir yönetime ihtiyacı var. Yükselen bir Türkiye'ye ihtiyacımız var.

'AK Parti'ye ihtiyaç var'

Sadece güçlü bir yönetim yetmez aynı zamanda demokrasiye sadık ve Türkiye'nin önceliklerini hedefleyen bir iradeye ihtiyacımız var. AK Parti'ye ihtiyaç var.

Size 7 Haziran'dan 81 ilden selam getirmiştik. Şimdi de Samsun'dan Trabzon'dan Erzurum'dan, Van'dan, peygamberler şehri Şanlıurfa'dan size selam getirdik. Peki, Bahçeli gelse Kılıçdaroğlu gelse buraları dolaşabilir mi? Memleket meselesini ancak ve ancak Türkiye'nin her karış toprağına adımını basan biri getirir.

Bu selamları alın, yüreğinize basın. Biz sizin evladıyız. Antalya'nın evladı olmaktan guru duyuyoruz. Torosların yörükleriyiz, Anadolu'nun yiğitleriyiz. İşte biz zirveye varacağız.

'Davetiyeyi kim verirse ona gideceğim'

Söz veriyorum, Antalya'da en yüksek oy oranını hangi ilçe verirse bize o ilçeye bir ay içerisinde ziyarette bulunacağız. Seçim için dinlenmeye bile oraya geliriz. Ben 1 Kasım akşamı televizyondan takip edeceğim. Davetiyeyi kim gönderirse ona gideceğim.

Tek başına, iş başına diyoruz. Bu sözü öğrenecekler. Bu mesele bu ülkeye hizmet meselesi ise diğer partiler AK Parti'nin eline su dökebilirler mi?

Biz vatan topraklarını gezerken yatak görmeyiz, yer görmeyiz aşkla dolaşırız, aşkla. Yanlışlıkla bir boru çekmeye çalışsalar yolu şaşırırlar yanlışlıkla Kıbrıs yerine Lübnan'a falan götürürler. Onlar konuşur AK Parti yapar.

'Be hey gafil!'

Ankara saldırısının olduğu gün bu eşbaşkanlardan birisi, adını zikretmeyeyim, 'katil devlet' dedi. Be hey gafil. Bu millet son 13 yılda devletin anne gibi kucağını gördü, eğitimi gördü.

PKK, DEAŞ, DHKP-C, hepsinin hedefi hükümetimiz. Hepsinin hedefi Türkiye. Gerçekte hedef Türkiye'yi zayıflatmak. Siyasetçi sözünün eri olacak. Dürüst olacak. Elinde bir delil olmadan iftira atmayacak, yalan söylemeyecek. Hem 7 Haziran öncesinde hem seçim sürecinde muhalefet liderlerinin hallerini görüyorsunuz. Hele Bahçeli, 2015 Türkiye'si için akla ziyan senaryolar yazıyor. Görevden kaçan kendisi. Ankara'da pazar günü yine ağır ithamlarla bize saldırdı. Biz kendisine gidip koalisyon kuralım dediğimizde bize hayır dedi. Seçim hükümetine hayır dedi. Azınlık hükümeti desteğine hayır dedi. Erken seçime hayır dedi.

Peki, her şeye hayır diyen Bahçeli'ye siz de hayır diyecek misiniz?

Bu mu sizin sorumlu siyasetiniz. Biz Diyarbakırlıları, Vanlıları hiçbir zaman terketmedik, terketmeyeceğiz. Soruyorum Bahçeli, siz Doğu'ya, Güneydoğu'ya gidebiliyor musunuz?

Madem söylediğiniz gibi ülke felaket gidiyordu neden elinizi taşın altına koymadınız? Sayın Bahçeli neden hükümeti girip terörle mücadele etmedin? Çünkü onun meselesi MHP'nin başında bir müddet daha genel başkanlık yapmak.

Ankara'da hakaretler dolu cümlelerle bize saldırıyor. Bilsinler ki nazik olmak kesinlikle teslim olmak anlamına gelmez .Bize kimse boyun eğdiremez.

Beni Kılıçdaroğlu'yla, Bahçeli'yle muhatap etmeyin. Bizi bunlara muhtaç etmeyin. Tekrar Bahçeli'nin siyah çantasıyla uğraşmak istemiyorum. Bizim yanımızda açmıyor, gidiyor televizyonda açıyor. Bizim yanımızda sadece hayır dedi.