Davutoğlu tek başına iktidarı böyle istedi: Ne olur bir daha Kılıçdaroğlu'yla, Bahçeli'yle muhatap etmeyin

1 Kasım seçimleri için Ödemiş halkından destek isteyen Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Allah bizi 1 Kasım'dan sonra koaliasyona da muhtaç etmesin. Mührünüzü öyle sağlam basın ki, eşinizi, çocuğunuzu, komşunuzu, öyle sağlam götürün ki sandığa, ne olur beni bir daha Kılıçdaroğlu'yla, Bahçeli'yle muhatap etmeyin" dedi.

1 Kasım genel seçimleri için İzmir'i ziyaret eden Başbakan Ahmet Davutoğlu, ikinci güne Ödemiş mitingiyle başladı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, havanın yağışlı dolayı karayoluyla Ödemiş ilçesine gitti.

Mitingde konuşan Davutoğlu, “İstikamet belli, menzil belli. 1 Kasım'da tek başına iş başına demeye geliyoruz. İzmir'de farklı bir seçimi tablosuyla karşı karşıya olacağız. Türkiye bir kez daha güven diyecek istikrar diyecek. Bir kez daha kaosa hayır diyecek. Türkiye için çok güzel hayallerimiz var. Büyük hedeflerimiz var. Hiçbir vesayete izin vermeyiz. Adalet duygumuzdan vazgeçmeyiz. 1 Kasım'da Türkiye kazanacak, İzmir kazacak, demokrasimiz, ekonomimiz kazanacak" dedi.

Alandaki vatandaşların “Dik dur eğilme, bu millet seninle" diye bağırması üzerine Başbakan Ahmet Davutoğlu, “Efelerin çocukları, kuyavi milliyeciler başlarını eğdiler mi? Efelerin çocukları, bizler baş eğer miyiz? Sizin topraklarınızda yetişen, idam sehpasına giden Menderes, baş eğdi mi? Biz baş eğer miyiz? Yedi düvele baş eğer miyiz? 1 Kasım'dan itibaren ekmeğimiz, aşımız büyüyecek. Bu ülkenin istikrarı, gelecek hayalleri kazanacak" diye konuştu.

'Bizi muhtaç etmeyin'

Seçim vaatlerini de sıralayan Başbakan Ahmet Davutoğlu, “Biz seçim beyannamemizi toplumun her kesimiyle görüşüp yaptık. Biz bunları söyledik. Birileri de, hain teröristlere, Ankara'da katliam yapanlara dönüp haykıracaklarına, 'devlete katil' diyor. Biz müşfik bir devletiz" dedi. 13 yıl önce iktidar oldukları zamanı da hatırlatan Başbakan Ahmet Davutoğlu, “2002 yılında bu ülkede maaş ödemekten acizdi. IMF'den borç istiyorlardı. Şimdi borcumuzu ödedik. Nereden geldi bu kaynaklar? Halkımızla birlikte yürümekten geldi. Hortumları kesmekten geldi. Gece gündüz çalışmayla geldi. Kimse bizi tekrar namerde muhtaç edemez. Öyle bir gayret sarf edeceğiz ki. Bir daha bu memlekette, değil namerde merte bile muhtaç olmayacak" dedi.

1 Kasım seçimleri öncesinde, tek başına iktidar olmak için destek isteyen ve koaliasyona da kendilerinin muhtaç edilmemesini isteyen, muhalefet liderlerini set bir dille eleştiren Başbakan Ahmet Davutoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Allah bizi 1 Kasım'dan sonra koaliasyona da muhtaç etmesin. Mührünüzü öyle sağlam basın ki, eşinizi, çocuğunuzu, komşunuzu, öyle sağlam götürün ki sandığa, ne olur beni bir daha Kılıçdaroğlu'yla Bahçeli ile muhatap etmeyin. Kılıçdaroğlu, bırakın hükümet kurmak gibi ciddi bir şeyi, terörle mücadelede baş başa görüştüğümüzdeki sırları bile saklamayacak kadar ciddiyetsiz davrandı. Bahçeli'yle muhatap etmeyin. Bahçeli'yle bir daha görüşüp hayır demesine muhatap etmeyin. 1 Kasım'da tek başına iktidara getirecek misiniz?"