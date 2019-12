-DAVUTOĞLU: TEHDİT ALGILAMASI İÇİNDE DEĞİLİZ ANKARA (A.A) - 01.11.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin çevresinden ya da komşularından bir tehdit algılaması içinde olmadıklarını söyledi. Resmi ziyaret için Pekin'de bulunan Ahmet Davutoğlu, TRT Türk televizyonuna yaptığı açıklamada, Irak'ta devam eden hükümet kurma çalışmalarına değinerek, Türkiye'nin Irak'ta hükümet kurma çalışmalarına en başından beri destek olduğunu belirtti. Irak'ta 2003 yılından beri, mezhep ya da milliyet ayrımı gözetmeksizin tüm Iraklılarla çok yakın dostluk ilişkileri kurduklarını söyleyen Davutoğlu, Irak'ın biran önce istikrar ve refaha kavuşmasını arzu ettiklerini ifade etti. Irak'ta etnik ve mezhebe dayalı politikaların hala karşılıklı kutuplaşmaları tetiklediğinin altını çizen Davutoğlu, ''Bir Iraklı kardeşimizi gördüğümüzde biz onun gönlündeki mezhebi kimliğe ya da kanındaki etnik kimliğe bakmayız. O'nu Iraklı görürüz. O'nun kaderini kendi kaderimiz görürürüz. Dolayısıyla Irak'ta mümkün olan en kuşatıcı hükümetin kurulması, herkesin bu süreç içinde yer alması bizim en önemli idealimiz' dedi. Türkiye'de son zamanlarda bir çok Iraklı lideri ağırladıklarını kaydeden Davutoğlu, ''Tüm taraflarla gün be gün, dakika be dakika konuşarak bu sürece olumlu katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Çünkü Irak'ın istikrarı bizim istikrarımız demektir. Irak'taki istikrarsızlık da Türkiye için büyük risk demektir'' diye konuştu. Çin seyahati sırasında da Irak'la sürekli temas halinde olduğunu vurgulayan Davutoğlu, nerede kim tarafından organize edilirse edilsin Iraklıların bir araya gelmesinden memnuniyet duyacaklarını kaydetti. Erbil'deki Başkonsoloslukta düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin lideri Mesud Barzani'nin katılmasına da değinen Davutoğlu, bunun önemli bir 'jest' olduğunu belirtti. Barzani'nin resepsiyona katılmakla Türkiye Cumhuriyeti'ne duyduğu saygıyı ifade ettiğini belirten Davutoğlu, ''Bunu olumlu bir gelişme kabul etmek gerekir. Bunun dışında başka yorumlardan ve spekülasyonlardan kaçınmak gerekir. Biz Irak'ın her yerinde vardık, her yerinde var olmaya da devam edeceğiz'' diye konuştu. -NATO SAVUNMA SİSTEMİ- Ahmet Davutoğlu, NATO Savunma Sistemi kapsamında tartışılan füze kalkanı konusuna ilişkin soru üzerine de, NATO Dışişleri ve Savunma Bakanları toplantısında Türkiye'nin ilkelerini açık bir şekilde ortaya koyduklarını belirtti. NATO ülkelerinin bir araya gelerek, dünyanın herhangi bir yerinde bir güvenlik riski oluşmuşsa bu tehdidi tematik şekilde ele alma ve kendi güvenlik sistemini gözden geçirme gerekliliği olduğunu ifade eden Davutoğlu, ''Global bir terörizm tehdidi varsa, konvansiyonel silahların yaygınlaşması tehdidi varsa, nükleer silahlarla ilgili bir şey varsa, tabii ki NATO bunları ele alır. Benzer şekilde, balistik füzeler de dünya güvenliği açısından önemli bir meseledir. Bunun NATO içerisinde değerlendirilmesinden daha doğal bir durum olamaz. Bunu bir savaş başlıyormuş, ya da Türkiye'de bir füze kalkanı oluşturulacak, hele hele Türkiye'ye füzeler yerleştirilecekmiş gibi bir zeminde tartışmak doğru değil'' dedi. Türkiye'nin NATO'nun dışında bulunan ve ikna edilmesi gereken bir unsur gibi değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Davutoğlu, Türkiye'nin NATO içinde 'aktör' olduğunu ve NATO'nun operasyonlarına en fazla katkıyı sağlayan ülkelerden biri olduğunu söyledi. Davutoğlu, şöyle konuştu: ''NATO, bir güvenlik şemsiyesi oluşturacaksa kendine, Türkiye de diğer bütün ülkeler gibi toprağının bütününü bu güvenliğin içinde görmek ister. Yani 'bir yapı oluşacak ve Türkiye bunun dışında kalacak' dediğimizde, bu kabul edilebilir bir durum değil. Türkiye'nin soğuk savaş döneminde olduğu gibi, 'cephe ülkesi, kanat ülkesi' gibi algılanabileceği şekilde, çevre ülkelerden, komşularımızdan bir tehdit algılaması içinde değiliz. NATO'ya dönük bir tehdidin, bu anlamda spesifik bir tehdit olduğu kanaatinde değiliz. Dolayısıyla da bizim dış politika tercihlerimizle NATO'nun güvenlik çalışmaları arasında bir bütünlük görmek isteriz. Yapılan çalışmalar da bu çerçevede yürütülen çalışmalardır. Bu çalışmaların herhangi bir ülke ya da ülke grubuna karşı olmaması önem arz eder.''