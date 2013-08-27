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Politika

Davutoğlu Suudi Arabistan'a gidecek

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, çalışma ziyareti için Suudi Arabistan'a gidecek; görüşmede Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri ele alınacak

27 Ağustos 2013 17:23

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Saud Al Faisal Bin Abdulaziz Al Saud ile görüşmek üzere 27-28 Ağustos tarihlerinde Suudi Arabistan’a bir çalışma ziyaretinde bulunacak.
Ziyaret sırasında başta Suriye ve Mısır olmak üzere, Ortadoğu bölgesindeki gelişmeler ve Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri ele alınacak.
Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Ziyaret sırasında başta Suriye ve Mısır olmak üzere, Ortadoğu bölgesindeki gelişmeler ve Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri ele alınacaktır" denildi.

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