Davutoğlu Suudi Arabistan'a gidecek

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Saud Al Faisal Bin Abdulaziz Al Saud ile görüşmek üzere 27-28 Ağustos tarihlerinde Suudi Arabistan’a bir çalışma ziyaretinde bulunacak.

Ziyaret sırasında başta Suriye ve Mısır olmak üzere, Ortadoğu bölgesindeki gelişmeler ve Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri ele alınacak.

Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Ziyaret sırasında başta Suriye ve Mısır olmak üzere, Ortadoğu bölgesindeki gelişmeler ve Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri ele alınacaktır" denildi.