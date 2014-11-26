Erdoğan'ın 'düştü düşecek' dediği Kobane için Davutoğlu 'İnşallah kurtulacak' dedi

Suruç’ta Kobanililere seslenen Başbakan Ahmet Davutoğlu, “Suruç ile Kobani kardeştir kardeş kalacaktır. Kobani'den gelen herkes bizim kardeşimizdir. İnşallah Kobani bir gün bu tehditlerden kurtarılacak. O zamana kadar bizim misafirimizsiniz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 8 Ekim'de yaptığı konuşmada, "Erdoğan, IŞİD saldırıları altındaki Kobane'de yaşananlar hakkında 'Şu anda Kobani de düştü, düşüyor. Üç şey istedik. Bir, uçuşa yasak bölge ilan edilmesi lazım. İki, o bölgeye paralel güvenli bölge ilan edilmesi lazım. Ve eğit donat anlayışıyla Suriye'de ve Irak'ta orada ılımlı muhalif kesimin hem eğitilmesi hem donatılması lazım" demişti.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, IŞİD saldırısı altındaki Kobani’nin karşısında bulunan Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde konuştu.

Davutoğlu’nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

Biz kardeşim çünkü biz ebediyete kadar kardeş kalacağız. Bizim gönlümüzde herbir Suriyeli Kürd, Arap'ın ayrı bir yeri vardır.

Bu vesile ile Kobanili kardeşlerimi bağrına basan Suruçlulara teşekkür ederim. Allah Kobani'yi ve Kobanili kardeşlerimizi korusun. Bütün komşu şehirler ve kasabalar bize tarhihi miraslardır ve buna sahip çıkmaya kararlıyız.

Suruç ile Kobani kardeştir kardeş kalacaktır. Kobani'den gelen herkes bizim kardeşimizdir. İnşallah Kobani bir gün bu tehditlerden kurtarılacak. O zamana kadar bizim misafirimizsiniz