Davutoğlu : Suriye’ye nota verdik

Birleşmiş Milletler 67'nci Genel Kurulu toplantıları için bir haftadır New York’ta bulunan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düşen havan mermisi nedeniyle Türkiye'nin Suriye’ye “nota” verdiğini açıkladı.

New York’tan ayrılmadan önce Türk basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Suriye’de süren iç çatışmalar sırasında Akçakale'ye düşen havan mermisi ile ilgili gelişmeleri Genelkurmay Başkanlığı’yla temas halinde yakından takip ettiklerini ve Suriye’ye nota verdiklerini söyledi.

Razi Canikligil'in hurriyet.com.tr'deki haberine göre; Davutoğlu, "Türkiye'nin, sınırlarını koruyacak kudrete sahip bir ülke olduğundan kimse şüphe etmesin. Akçakale’de ve diğer sınır boylarında alınması muhtemel bütün tedbirler alındı. Yapılması gereken çalışmalar yapıldı, Suriye’ye nota verildi. BM ve NATO bilgilendirildi. Sınıra yönelik ihlaller sürerken hem haklarımızı saklı tuttuğumuzu hem de haklarımızı kullandığımızın bilinmesini isterim. Türkiye, sınır boylarındaki durumu kontrol edecek kudrete sahiptir" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Suriye konusunda ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Suriye krizinin çözülmesi, Suriyelilerin can güvenliğinin sağlanması için kendi iradelerini ellerine almaları için her çalışmada varız. Kimseyi dışlamıyoruz, dışladığımız tek şey süren katliamlarda eli kana bulaşmış olanlardır. Gelebilecek tüm görüşleri ele alıyoruz. Mümkün olduğu kadar diplomasinin tüm araçlarını kullanarak çalışıyoruz. Dün verdiğim bir röportajda yanlış anlaşılma oldu. Türkiye’nin güvenliği söz konusu olunca tedbir almaktan çekinmeyiz, Türkiye’nin sınır güvenliği söz konusu olduğunda gerekli tedbirler alınır. Bunu muhataplarla paylaştık. Alandaki her gelişmeyi yakından takip ediyoruz.”