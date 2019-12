-DAVUTOĞLU SURİYE'YE GİTTİ İSTANBUL (A.A) - 19.07.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, terör örgütünün Irak'ın kuzeyindeki mevcudiyeti dışında uluslararası alanda da gayrimeşru faaliyet alanları içinde sağlanan finansal desteklerin de söz konusu olduğunu belirterek, "Biz müttefik ülkelerden teröre karşı verilen mücadele konusunda tam bir dayanışma bekliyoruz ve bu dayanışmanın gecikmeksizin olması önemlidir" dedi. Davutoğlu, özel uçak "ATA" ile Suriye, Afganistan ve Vietnam'ı kapsayan 4 gün sürecek ziyaretinin ilk ayağı olan Şam'a gitti. Şam'a hareketinden önce İstanbul Atatürk Havalimanında basın toplantısı düzenleyen Davutoğlu, Suriye'ye yapacağı çalışma ziyaretinde Devlet Başkanı Beşşar Esad ve Dışişleri Bakanı Velid Muallim ile görüşeceğini kaydetti. Davutoğlu, bu çalışma ziyaretinde Ortadoğu'daki gelişmeler, Ortadoğu barış süreci, PKK'ya karşı yürütülen, teröre karşı yürütülen mücadelede Türkiye-Suriye işbirliği, Irak'taki gelişmeler ve diğer ilgili konuları değerlendirme imkanı bulacağını söyledi. -KABİL KONFERANSI- Akşam geç saatlerde Şam'dan Afganistan'a geçeceğini ifade eden Davutoğlu, burada uluslararası Kabil Konferansına katılacağını belirtti. Türkiye'nin Afganistan konusunda son derece aktif bir diplomasi izlediğini vurgulayan Davutoğlu, belli bir eylem planı çerçevesinde dost ve kardeş Afgan halkına her türlü katkının sağlandığını söyledi. "Bu ziyaretimiz de bu katkıların mahiyeti hakkında aslında çok çarpıcı bir çerçeve sunacak" diyen Davutoğlu, bu yılın başında Türkiye, Pakistan ve Afganistan üçlü zirvesini düzenlediklerini, ardından da Afganistan konusunda bölgesel bir zirveye ev sahipliği yapıldığını hatırlattı. -ASEAN İLE DOSTLUK VE İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI- Afganistan'dan perşembe günü Vietnam'a geçeceğini belirten Davutoğlu, bu ülkede ASEAN Zirvesine katılacağını ifade etti. Burada Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ile "Dostluk ve İşbirliği Anlaşması" imzalayacağını belirten Davutoğlu, bu anlaşmaya çok büyük önem verdiklerini ve ön hazırlıkların yaklaşık 2 yıldır sürdüğünü anlattı. ASEAN'ın dünyanın en önemli ekonomik çekim alanlarını oluşturduğunu ve dünya ekonomisindeki rolünün giderek artacağını vurgulayan Davutoğlu şöyle devam etti: "ASEAN'ın çok sınırlı ülke ile AB, ABD, Çin gibi ülkelerle yaptığı 'Dostluk ve Çerçeve Anlaşması' var. Bu anlaşmayla ASEAN'ın önem verdiği ülke grupları ve ülkelerle stratejik bir vizyon çerçevesinde işbirliği gerçekleştirmesi amaçlanıyor. Biz 2 yıldır çalışmaları yürütüyorduk. Kısa bir süre önce bütün ülkeler onaylarını verdiler ve bu anlaşma hazır hale geldi. Vietnam'da bu anlaşmayı imzalayacağız ve Türkiye'nin Asya stratejisi bağlamında son derece önemli bir adım atılmış olacak. Bu ekonomimize büyük imkan sağlayacak bir anlaşmadır. Dünyanın en önemli ekonomik çekim alanlarından birinin Türkiye ekonomisiyle daha yakın işbirliği içine girmesi temin edilecek. Bizim birçok bölgesel entegrasyon faaliyetleriyle ekonomimizi dünya ekonomileriyle entegre etme çalışmalarımız bundan sonra da sürecek." -TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN AVRUPA'DAKİ FAALİYETLERİ- Bir basın mensubunun "PKK'nın Avrupa'daki faaliyetleri konusunda eleştirileriniz olmuştu. Bunu biraz açar mısınız" şeklindeki sorusu üzerine Davutoğlu, terör örgütünün faaliyetlerine bakıldığında Irak'ın kuzeyindeki mevcudiyeti dışında uluslararası alanda da birtakım gayrimeşru faaliyet alanları içinde sağlanan finansal desteklerin söz konusu olduğunu söyledi. Bu konuda bütün ilgili tarafları her zaman uyardıklarını kaydeden Davutoğlu şöyle dedi: "Son dönemde artan bir işbirliği olmakla birlikte, halen yapılacak çalışmalar var. Bugün gazetelere de yansıyan değerlendirmelere de bakıldığında biz bu iki örnek olayları karşılaştırmaktan çok aynı hukuk siteminin, aynı siyasi sistemin bir konuda çok çabuk karar alıp resen uygularken, diğer konularda aylara, yıllara yayılan hukuki süreçleri bahane göstermesini anlayışla karşılamamız mümkün değil. Yaptığımız karşılaştırma bu cihetle yapılan bir karşılaştırmadır. Yoksa olayların kendisi ya da mahiyeti, içeriği sivil toplum kuruluşları veya örgütlerle yapılan bir kıyaslama değil. Aksine bu hukuk sisteminin özellikle Almanya'da işleyen hukuk sisteminin bu iki olay karşısında verdiği tepkinin kıyaslamasıdır. Biz müttefik ülkelerden teröre karşı verilen mücadele konusunda tam bir dayanışma bekliyoruz ve bu dayanışmanın gecikmeksizin olması önemlidir. Teröre karşı verilen mücadelede bu anlamda yürütülen faaliyetlerin iyi koordine edilmesi lazım." "Suriye ziyaretinin özel bir nedeni olup olmadığını" soran bir basın mensubuna da Davutoğlu, Suriye ile yapılan istişarelerde artık özel gerekçe gösterilecek bir olağanüstülük bulunmadığını, sık sık bu ziyaretlerin yapıldığını söyledi. Son aylarda ve haftalarda önemli gelişmeler olduğunu ve bu konuların Türkiye ile Suriye'nin ortak ilgi alanına girdiğini belirten Davutoğlu, Afganistan'a geçmeden önce istişarelerde bulunmak istediğini ifade ederek şunları kaydetti: "Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerle doğrudan irtibatını kurmamak gerekir, ama biz bu konudaki her gelişmeyi de Suriye ile istişare ederiz. Çünkü geçmişte İsrail ile Suriye arasında sayın Esad'ın geçen gün Türk basınına da yansıyan demeçlerinde de ortaya çıktığı gibi son derece başarılı bir arabuluculuk çalışması yürütülmüştü. O anlamda İsrail ile ilişkilerimizin seyri konusunda Suriye'nin yakın ilgi duyması son derece doğaldır. Ziyaretimin tek sebebi bu değil. Irak ve Ortadoğu'da, çevremizdeki tüm gelişmelerle ilgili kapsamlı görüşme olacak."