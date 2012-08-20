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Politika

'Davutoğlu, Suriye'ye dış müddahale için ilk sinyali verdi'

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Türkiye'ye sığınanların sayısının 100 bini aşması halinde Suriye'de güvenli bölge oluşturulabileceği yönündeki sözleri dış basında yankı buldu

20 Ağustos 2012 18:01

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun "BM gözetiminde Suriye'de güvenli bölge oluşturulabilir" sözleri dış basında yankı buldu. Davutoğlu'nun bu açıklamasının Suriye'ye "dış müdahale" için ilk adımın sinyali olduğu iddia edildi.
 
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Türkiye'ye sığınanların sayısının 100 bini aşması halinde Suriye'de güvenli bölge oluşturulabileceği yönündeki sözleri dış basında yankı buldu. Alman Der Spiegel dergisi internet sayfasında yayınladığı haberde, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun "Suriye içinde güvenli bölge oluşturulabilir" sözlerinin "dış müdahale" için ilk adım olduğunu ileri sürdü.

Alman Der Spiegel dergisi internet sayfasında, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Türkiye'ye sığınan Suriyeli sayısının 70 bini aştığı sözlerine yer verdi. Türkiye'nin tek başına daha fazla sığınmacıya kucak açmasının zorluğuna dikkat çeken Davutoğlu, Suriyeli mülteci sayısının 100 bini aşması durumunda, Suriye'de BM gözetiminde güvenli bir bölge oluşturulması gerektiğini dile getirdi. Der Spiegel dergisi, Davutoğlu'nun "güvenli bölge oluşturulsun" talebininin Suriye'ye "askeri müdahale" için ilk adım olacağını ileri sürdü.


Suriye tarafındaki sığınmacılara yardım


Haberde, Türkiye'nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Suriye sınırının diğer tarafında bekletilen yüzlerce mülteciye gıda ve ilaç yardımında bulunduğu da belirtildi.

Der Spiegel dergisi haberinde, Türkiye-Suriye sınırındaki birçok bölgenin Suriyeli muhaliflerin kontrolünde olduğunu hatırlattıktan sonra, Suriyeli muhaliflerin uçuşa yasak bölge ve mülteciler için güvenli bölge oluşturulması taleplerinde bulunduğu vurgulandı.


'Uçuşa yasak bölge'


Haberde, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın Ankara ziyaretinde "uçuşa yasak bölge" fikrini ortaya attığı ve Suriye'deki sivilleri korumak için bunun da olası önlemlar arasında yer aldığı sözleri hatırlatıldı. Ancak BM Güvenlik Konseyi Rusya ve Çin'in Suriye'ye herhangi bir müdahaleye şiddetle karşı oldukları da haberde yer aldı.

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