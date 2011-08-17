-Davutoğlu: Somali'deki drama sessiz kalamayız İSTANBUL (A.A) - 17.08.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ''Türk hükümeti, Türk halkı Somali'deki insanlık dramına karşı tarafsız, sessiz kalamaz'' dedi. Davutoğlu, Conrad Otel'de İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü İcra Komitesi'nin Somali konusundaki olağanüstü toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, İİT İcra Komitesi'nin acil bir şekilde Somali'deki açlığı tartışmak üzere bir araya geldiğini ifade etti. Toplantının ana amacının çok acıklı ve üzücü olduğunu belirten, kuraklığın feci sonuçlarını ortadan kaldırmaya çalıştıklarını dile getiren Davutoğlu, Afrika'nın boynuzlu bölgesinde özellikle Somali'de son 60 yıldan beri görülmeyen bir kuraklık ve açlık bulunduğuna işaret etti. Davutoğlu, şöyle konuştu: ''Bunun sonucunda aşırı uçlar olayı daha olumsuz hale getiriyor ve insani yardım da bundan olumsuz etkileniyor. Maddi ve manevi desteğe hazır bulunan uluslararası toplum, Somali'de husumetle karşılanıyor. Somali'de istikrar ve barış hala yerleşmedi. İslam ülkeleri olarak bu şekilde devam edemeyiz. Somalili kardeşlerimiz acı içinde ölürken böyle devam edemeyiz. Dolayısıyla acil harekete geçmek gerekir. Bu insanlara gecikmeksizin erişmek gerekir. Burada yoğun bir çabaya ihtiyaç var.'' İİT'nin inandırıcı ve etkili bir oyuncu olarak karşılarına çıktığını, İslam dayanışmasını yardıma muhtaç olan kardeşlerine götürebilmek için çalıştığını dile getiren Davutoğlu, özellikle Genel Sekreter Ekmeleddin İhsanoğlu'na ve personeline Somali'de yaptıkları güçlü çalışmadan dolayı teşekkür etti.ktarı artacaktır'' dedi. -''Açlık ve kaos terörizmle yakından ilgilidir''- Davutoğlu, Somali'de geçiş hükümetinin mevcut olduğunu ve bir yıl daha görevini sürdüreceğini belirterek, ''Somali'de eminiz ki yeni hükümet kararlı şekilde kendi halklarına yardımcı olmak üzere çalışacaktır. Bu ancak birlik ve beraberlikle, anlayışla gerçekleşebilir. Kaynakların ve gücün eşit bir şekilde paylaşılması, yerel ve merkezi yönetim arasında yetkinin paylaşılmasıyla yapılabilir. Yerlerinden olan insanlara yardım bizim teşkilatımız tarafından yapılacaktır. Bu açlık ve kaos, terörizmle de yakından ilgilidir'' dedi. Davutoğlu, Mogadişu'daki kaotik duruma müdahale edebilmeleri için geçici hükümete bağlı güvenlik güçlerinin de desteklenmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca ülke içindeki siyasi durumun gelişmesi, yeni anayasanın yapılması, gerekli hizmetlerin yerleştirilmesi ve uygulanması için yardıma ihtiyaç duyulduğuna da işaret eden Davutoğlu, çabuk etki projeleriyle Somali hükümetine destek verdiklerini, Türk hükümetinin bu çabalara katıldığını, bu çabaların artırılması gerektiğini söyledi. Davutoğlu, iyi yönetişim, hesap verebilirlik ve şeffaflığın, bu bölgede başarıya ulaşmak için şart olduğunu ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Tabii ki önce Somali'de barışın yerleşmesi gerekir. İstanbul Somali konferansı geçen yıl ilk kez yapıldı ve komşu ülkeler, Afrika Birliği, İslam Konferansı Teşkilatı Somali'ye barış ve istikrarın gelmesi için bir araya geldi. Türk hükümeti, Türk halkı Somali'deki insanlık dramına karşı tarafsız, sessiz kalamaz. Somali halkına destek olmak için başbakanımız ve ben ailemle birlikte 19 Ağustos'ta Somali'ye gidiyoruz ve uluslararası toplumun dikkatini bu krize çekmek istiyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi'nin bu acil toplantısı, o bölgeye verdiğimiz önemi belirtiyor. Bütün insani yardım kuruluşları, yeteneklerini kullanarak Somali halkına yardım etmelidir. Somali için toplanan yardımlar Somali ile dayanışmamızın bir kanıtı olacaktır.''