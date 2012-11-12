Davutoğlu: Sınırdaki çatışmalar nedeniyle Suriye'ye nota verdik

Türkiye, Şanlıurfa sınırına yakın bölgede meydana çatışmalar nedeniyle Suriye’ye bir kez daha nota verdi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, “Suriye uçakları sınırımızı ihlal etseydi gereken cevabı verirdik” dedi.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, "Ceylanpınar’daki gerginlikle ilgili olarak Suriye’ye bir kez daha nota verdik" dedi.

Suriye uçaklarının Türkiye sınırını ihlal etmediğini belirten Davutoğlu, “Sınırımızı ihlal etselerdi gereken cevabı verirdik" diye konuştu.

Suriye ordusuna ait uçaklar, Türkiye sınırına yakın olan Rusalayn kasabasını bombalamıştı.

Bombardıman nedeniyle Ceylanpınar ilçesinde de bazı vatandaşlar yaralanmıştı.