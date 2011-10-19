-Davutoğlu: ''Sıkıntımız Suriye ile'' KONYA (A.A) - 18.10.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ''Bizim vatandaşımızı katledenlere haddini bildiririz. Kendi halkını katledenlere de 'bunu yapma' deriz'' dedi. Davutoğlu, Konya'da Mevlana Üniversitesi'nin 2011-2012 Akademik Yıl açılış töreninde öğrencilerin sorularını cevapladı. İlköğretim matematik öğretmenliği öğrencisi Nur Ceren Erçallı, ''Suriye veya İsrail'de yaşanan gerginliklerin komşularla 'sıfır sorunu' bitirdiği şeklinde görüşler var, bunlar ne kadar doğru?'' şeklindeki sorusu üzerine Davutoğlu, bu politikayı hiçbir zaman terk etmediklerini, terk etmeyeceklerini söyledi. ''Şu anda komşulardan bir tek Suriye ile sıkıntı var. İsrail komşumuz değil. Ama onu da komşu coğrafyadan kabul etsek dahil, İsrail ve Suriye ile olan sıkıntının temelinde çok asli sebepler var'' diyen Davutoğlu, İsrail'in vatandaşlarımızdan oluşan bir sivil konvoyu uluslararası sularda katlettiğini anlattı. Devlet olmanın kudret ve şefkate aynı anda sahip olmaktan geçtiğini, kendi vatandaşlarını korumanın devletin asli sorumluğu olduğunu vurgulayan Davutoğlu, sözlerine şöyle devam etti: ''İsrail ile bu sorun çıkınca, sıfır sorun ilkesi dolayısıyla bu durumu karşılıksız bırakma gibi bir lükse sahip değiliz. Devlet olmak vatandaşın hakkını korumayı gerektirir. Biz de bunun bedeli ne olursa olsun bu korunacaktır. Zaten bu konuda ciddi müeyyideler uyguladık, uygulamaya da devam ediyoruz. Suriye ile ilgili de nihai dostluğumuz komşu halklardır. Eğer bir komşumuz başka bir ülkeyle sıkıntı yaşıyorsa o komşumuza yardımcı oluruz. Ama bir komşumuzdaki yönetim kendi halkıyla sıkıntı yaşıyor o halka zulmediyorsa biz ona doğruyu anlatırız. Ama ısrarla şehirleri topa tutup binlerce insanı bu anlamda mazlum duruma düşürüyorsa buna da tepki gösteririz. Yönetimler geçici, halklar bakidir. Suriye'deki halkın dostluğu bizim için Suriye yönetimiyle iyi geçinmekten daha önemlidir. Çünkü halkın dostluğu kalıcıdır. Devlet başkanıyla 6,5 saat süren son görüşmemizde de bunu açıkça belirttim. Eğer size başka bir yerden tehdit geliyorsa 2005-2006 yılında olduğu gibi sizin yanınızda oluruz. Ama kendi halkınızla savaşır ve bizi, tercih yapmak zorunda bırakırsanız çok net olarak söylüyoruz ki; halkınızı tercih etmek zorunda kalırız. Başka hiçbir komşumuzla sıkıntı yaşıyor değiliz. Ama bizim vatandaşımızı katledenlere haddini bildiririz. Kendi halkını katledenlere de ''bunu yapma'' deriz.'' İsrail ile Hamas arasında yapılan anlaşma sebebiyle bir grup Filistinli'nin Türkiye'ye gelmesi içinde talepte bulunduklarını, insani bir konu olduğunda Türkiye'nin gereğini yapacağını vurgulayan Davutoğlu, insani konuları da diğer konuları da ayırt etmesini bildiklerini kaydetti.