Davutoğlu: Serok Ahmet denmesinden gurur duyuyorum, Bahçeli de Perinçek de duysun

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kendisine 'Serok Ahmet' denmesinden gurur duyduğunu belirterek, "Bunu Ankara’da duymayan kulaklar da duysun işte gurur duyuyorum. Serok Ahmet denmesinden gurur duyuyorum. Bahçeli de Perinçek de duysun, kim duyarsa duysun. Ben Toroslarda Yörük Ahmet’im, Yüksekova’da Serok Ahmet’im, Balkanlarda Boşnak Ahmet’im” dedi.

Yüksekova'da konuşmasında "Ne kayyum ne KCK, sadece demokrasi" diyen Davutoğlu, " Biz tekleştirmeye gelmiyoruz, biz birleştirmeye geliyoruz. Biz buradaki gençleri Meclis'e taşımaya geldik. Gençlerin yeri dağlar değil, Meclis'tir. Sizleri KCK ile kayyum arasına sıkışmaktan kurtaracağız. Başbakan iken net tavır koyup kayyuma izin vermedim. KCK'ya da karşı çıktım. Ne kayyuma ne KCK'ya muhtaç olacaksınız. Biz sınırların ötesindeki Kürt kardeşlerimizi kendimizden ayrı düşünmedik. Biz emperyalistlerin çizdiği bu sınırları duvar gibi görmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Davutoğlu şunları kaydetti:

"Kürt sorunu dahil her bir sorunun halkla birlikte çözüleceğine inanıyoruz. Bu bölgeyi insanların kaçtığı, göçün yaygınlaştığı bir bölge olmaktan çıkaracağız. Bu dağları tekrar hayvancılığın merkezi kılacağız. 'Türkiye'nin İsviçresi' olacağı bir vilayet yapacağız Hakkâri'yi."