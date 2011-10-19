-Davutoğlu: ''Şekillenmenin mimarı Türkiye olacak'' KONYA (A.A) - 18.10.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Konya'da Mevlana Üniversitesi'nin 2011-2012 Akademik Yıl açılış törenine katıldı. Bakanlar, Mevlana Üniversitesi'nde okuyan yabancı öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, törende yaptığı açılış konuşmasında, Konya'da 4 tane üniversite olduğunu belirterek, ''Türkiye'de şu anda 167 üniversite var. Artık sadece Türkiye değil, Konya'da bir üniversite şehri oldu'' dedi. Daha sonra Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 2011-2012 Akademik yılının ilk dersini verdi. Öğrencilerin sevgi gösterileri arasında konuşmasına başlayan Davutoğlu, tarih bilincine sahip olmadan geleceğin inşa edilemeyeceğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bütün insanlığın, kendi toplumunuzun, yaşadığı serüveni idrak edeceksiniz ve bu anlamda her üniversite bir bilgi ve dünya inşa faaliyetidir. Hiçbir medeniyet boşlukta doğmadı, inşa faaliyetleri asırlar sürdü. Şu tesadüf mü? Şu anda hangi uluslararası gazeteyi açarsanız açın 10 sene öncesinde göremediğiniz şekilde Türkiye'den bahsediyorlar. Türkiye'nin ekonomik başarısı, dış politikadaki aktivitesinden bahsediyorlar. Türkiye nereye giderseniz gidin gündemin ana maddesidir. Çok değil 10 yıl önce Türkiye uluslararası basında ya deprem, ya ekonomik kriz, ya terör faaliyetleri, ya büyük kazalarla... Şimdi Türkiye'nin ekonomik başarısından bahsediliyor. Ve ortada bir Türkiye var. Çok kritik bir coğrafyada, çok köklü bir tarih ile geleceğe ümitle ve iddiayla bakan bir Türkiye. Eğer gelecekte bu bölge yeniden şekillenecekse bu şekillenmenin mimarı bunun birinci aktörü Türkiye olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın, bu özgüveni duyuyoruz, geleceğe bu özgüvenle bakıyoruz. Gelecekte küresel düzen yeniden şekillenecekse bu küresel düzenin ekonomik siyasi şekillenmesinde de en büyük katkıyı Türkiye verecektir. İstanbul'u Birleşmiş Milletler şehri yapacağız. İstanbul'u küresel bir çok kurumun merkezi haline getireceğiz. Ankara. önemli siyasi merkez haline geldi, bundan sonra daha da güçlü hale gelecek. '' Bir ülkenin siyaseti, ekonomisi gelişiyorsa mutlaka eğitim ve kültür hayatının da buna paralel gelişeceğini ifade eden Davutoğlu, ''2002 yılı itibariyle 53 devlet 23 vakıf olmak üzere 76 üniversite vardı. 49 devlet 29 vakıf üniversitesi olmak üzere 78 üniversite açıldı. Bu şunu gösteriyor. Demokrasiyi geliştireceğiz. Ekonomiyi geliştireceğiz. Bunları besleyecek temel faktör eğitim ve bilim dünyamızın gelişmesi ve bunların kapasitesinin artırılmasıdır. Bu projeksiyonda inşallah önümüzdeki 50 yılda Türkiye sadece kendi bölgesinde etkili olan bir ülke olmayacak. Türkiye, dünyanın en önemli çekim alanlarından ekonomik, bilimsel anlamda dünyanın belirleyici merkezlerinden biri olacak. En büyük iddiamız hedefimiz bu.''