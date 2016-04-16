Davutoğlu: Şehit eşi Vu Yhuy Tuanvi'ye maaş verilecek

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Türk vatadandaşı olmadığı için şehit maaşı alamayan polis memuru Tansu Aydın'ın Vietnamlı eşi Vu Yhuy Tuanvi'ye maaş bağlanması için talimat verdi.

Tuanvi, şehit olan eşinin tabutunun yanına uzanarak ağlamıştı. Henüz 2 aylık evli olduğu eşini teröre kurban veren Vietnamlı kadın, Türk vatandaşlığına geçemediği için şehit maaşı bağlanmamıştı.

Türk vatandaşı olmadığı için maaş bağlanmayan Vietnamlı şehit eşi, ülkesine döndü

Hürriyet’in haberine göre, Diyarbakır'da trafik kazası ihbarıyla pusuya düşürülüp, şehit edilen trafik polisi Tansu Aydın'ın Vietnamlı eşi Vu Yhuy Tuanvi'ye şehit maaşı bağlanacak.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Vu'nun maaştan faydalanması için gerekli mevzuat değişikliğini yapılması talimatını verdi. Başbakanlık'tan yapılan açıklamada "Şehit polisimiz Tansu Aydın'ın şehadet tarihi olan 23/07/2015 tarihinde, Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Devleti uyruğuna tabi olan eşi Vu Thuy Tuong Vi Le'nin, adı geçenin vefatından sonra 5901 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca 05/08/2015 tarihli ve 2015/7999 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca Türk vatandaşlığını kazanmıştır" bilgisi verildi.Başbakanlık, "Eşinin şehadeti sırasında vatandaş olmadığı için şehit yakını aylığı alamadığının anlaşılması üzerine Sayın Başbakanımız, Vu Thuy Tuong Vi Le'nin şehit yakını maaşı alması için gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılması talimatını vermiştir." açıklamasını yaptı. Yasalara göre, bir Türk ile evlenen yabancı uyruklu kişi, ancak 3 yıl içinde Türk vatandaşlığına geçebiliyor.Polis memuru Tansu Aydın şehit olduğunda henüz 2 aylık evli oldukları için Vietnamlı eşine şehit maaşı bağlanamamıştı.