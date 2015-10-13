T24 LogoT24 Logo
Politika

Başbakan Davutoğlu, katliamın yaşandığı noktaya karanfil bıraktı

Başbakan Ahmet Davutoğlu 97 kişinin hayatını kaybettiği noktaya karanfil bıraktı

13 Ekim 2015 12:58

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ankara'daki terör saldırısının yaşandığı Tren Garı önüne karanfil bıraktı ve hayatını kaybedenler için dua etti.

Başbakan Davutoğlu, resmi programında yer almamasına rağmen sabah saatlerinde Ankara Garı önüne geldi. Davutoğlu'na eşi Sare Davutoğlu ile Başbakan Yardımcıları Yalçın Akdoğan ve Cevdet Yılmaz, AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik de eşlik etti.

Patlamaların yaşandığı yerleri ve vatandaşların karanfil bıraktığı alanı gezen Başbakan Davutoğlu, buralara kırmızı karanfil bıraktı.

Beraberindekilerle saldırıda hayatını kaybedenler için dua eden Davutoğlu, vatandaşlar, simitçi ve taksici esnafıyla bir süre sohbet ettikten sonra alandan ayrıldı.

 

ETİKETLER

davutoğluankara saldrısıkatliamcanlı bomba

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24