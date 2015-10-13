Başbakan Davutoğlu, katliamın yaşandığı noktaya karanfil bıraktı

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ankara'daki terör saldırısının yaşandığı Tren Garı önüne karanfil bıraktı ve hayatını kaybedenler için dua etti.

Başbakan Davutoğlu, resmi programında yer almamasına rağmen sabah saatlerinde Ankara Garı önüne geldi. Davutoğlu'na eşi Sare Davutoğlu ile Başbakan Yardımcıları Yalçın Akdoğan ve Cevdet Yılmaz, AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik de eşlik etti.

Patlamaların yaşandığı yerleri ve vatandaşların karanfil bıraktığı alanı gezen Başbakan Davutoğlu, buralara kırmızı karanfil bıraktı.

Beraberindekilerle saldırıda hayatını kaybedenler için dua eden Davutoğlu, vatandaşlar, simitçi ve taksici esnafıyla bir süre sohbet ettikten sonra alandan ayrıldı.