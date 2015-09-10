Davutoğlu: Dağlıca haberi maçın ikinci yarısında geldi, teyit edilene kadar statta kaldım

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 6 Eylül'de Hakkari Dağlıca'da 16 askerin şehit olduğu PKK saldırısından haberi olduğu halde, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda ile Konya'daki maçını izlemeye devam ettiği yönündeki eleştirilerle ilgili olarak, açıklama yaptı. Saldırı haberinin maçın ikinci yarısında geldiğini söyleyen Davutoğlu, ancak teyit alana kadar statta kaldığını belirterek, "O sırada ben stattan kalkmış olsam bu sefer de çok daha ne oldu da başbakan stattan ayrıldı diye başka bir spekülasyon olurdu" dedi.

Saldırı haberi teyit edildiği anda stattan çıktığını söyleyen Davutoğlu, "Yani burada ne benim şehit haberleri gelmişken sırf bir zevk almak için, zevk alacağımız herhalde düşünülemez, bir maç seyretmem söz konusu ne de operasyondan bihaber olmamız. Operasyon devam ederken teyit edildiği anda da stattan çıktık" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu'nun konuyla ilgili olarak A Haber canlı yayınında yaptığı açıklama şöyle:

"Maçın ikinci yarısının ortalarına doğru bazı haberler, yani İçişleri Bakanımız 'Hakkari’de bazı gelişmeler var sayın başbakanım var’ dedi. Dikkat edilirse o sırada sürekli telefonla konuşuyorum. ‘Teyit edin’ dedim ve ‘bana bildirin.’ Teyit etmek 15-20 dakika aldı. Nihayet Dağlıca, Hakkari’nin hemen yakınında. O sırada ben stattan kalkmış olsam bu sefer de çok daha ne oldu da başbakan stattan ayrıldı diye başka bir spekülasyon. Teyit etmeden. Teyit edildiği anda da kalktım ve çıktım. Yani burada ne benim şehit haberleri gelmişken sırf bir zevk almak için, zevk alacağımız herhalde düşünülemez, bir maç seyretmem söz konusu ne de operasyondan bihaber olmamız. Operasyon devam ederken teyit edildiği anda da stattan çıktık. Olması gereken bu. Sür'atle Ankara’ya intikal ettik, mukabil tedbirleri alacağımız güvenlik zirvesini gerçekleştirdik."

Dağlıca saldırısı nedeniyle tartışmalara neden olan Türkiye-Hollanda maçı 6 Eylül akşamı 19:00'da başladı. Dağlıca saldırısı 18:00'den itibaren bazı ajanslar ve sosyal medyaya yansımaya başladı.