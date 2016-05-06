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Politika

Davutoğlu "Refik" dedi, herkes Google'da aradı

Davutoğlu’nun kullandığı bu kelime, TDK'nın Türkçe sözlüğünde bugüne kadar 234 milyon 702 bin 21 kez sorgulandı

06 Mayıs 2016 17:42

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun dün partisini olağanüstü genel kurula götürme kararını açıklamasının ardından Google Trends listesinde "refik" aramalarında gözle görülür bir artış yaşandı.

Başbakan Davutoğlu dün düzenlediği basın toplantısında birçok defa arkadaş, dost, eş anlamına gelen Refik kelimesini kullanmıştı. Davutoğlu’nun kullandığı bu kelime, TDK'nın Türkçe sözlüğünde bugüne kadar 234 milyon 702 bin 21 kez sorgulandı. TDK'da, Refik kelimesinin ilk anlamı arkadaş, dost karşılığını bulurken, ikinci anlamında eş, koca ve zevc olarak yer alıyor.  

Davutoğlu'nun "refik" açıklaması şöyleydi:

"Bu bağlamda son MKYK’da yaşananlar ve önergenin kendisi parti usulleri bakımından benim açımdan çok büyük bir önem arz etmiyor. Onun için ilk imzayı kendim attım. Ama takip edilen yöntemi, refik (arkadaş) olma özelliğiyle bağdaştıramadım, bağdaştıramam."

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