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Davutoğlu, protestolar nedeniyle Tunceli'deki ziyaretini iptal etti

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Tunceli’deki protestolar nedeniyle belediye ziyaretini iptal etti

23 Kasım 2014 16:55

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bugün ziyarette bulunduğu Tunceli'de toplanan bir grubun protesto gösterisi yaparak, yürümek istemesi üzerine polis gaz bombalı müdahalede bulundu. Başbakan Davutoğlu protestolar nedeniyle belediye ziyaretini iptal etti.

DHA’da yer alan habere göre, Başbakan Ahmet Davutoğlu, bugün partisinin il kongresine katılıp, sivil toplum örgütleriyle bir araya gelmek ve cemevini ziyaret etmek için Tunceli'ye geldi. Erzincan'dan helikopterle sıkı güvenlik önlemleri ve Kobra helikopterlerin eşliğinde Tunceli'ye gelen Başbakan Davutoğlu, önce valiliği ziyaret etti. Başbakan Davutoğlu'nun valilikte bulunduğu sırada kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi ve Sanat Sokak üzerinde toplanan yaklaşık 300 kişi, Davutoğlu aleyhinde sloganlar atmaya başladı. Bir süre slogan atan göstericiler, Başbakan Davutoğlu'nun cemevinin ardından ziyaret edeceği Tunceli Belediye binası önüne yürüyüşe geçti. Önlem alan polis ekipleri grubun yürüyüşe izin vermedi. Protestocuların yürümekte ısrar etmesi üzerine polis gruba gaz bombası ile müdahalede bulundu. 

Yaklaşık 5 dakika süren müdahalenin ardından grup dağıldı. Bu sırada atılan gaz bombalarından bir dershanede bulunan öğrencilerde etkilendi. Öğrenciler dershaneyi boşalttı. Polisin gaz bombası ile dağıttığı göstericiler ise bir süre sonra yeniden toplanıp bekleyişini sürdürürken, polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Tunceli ziyareti nedeniyle çevre il ve ilçelerden yaklaşık 1500 polisin takviye olarak kentte getirildiği belirtildi. Davutoğlu'nun gelişi nedeniyle kentte çok sıkı güvenlik önlemleri alınırken, bazı cadde ve sokaklar ulaşıma kapatıldı.  

Başbakan Davutoğlu, Tunceli Valiliğini ziyaretinin ardından, kent merkezinde bulunan cemevine geçti. 

Davutoğlu, cemevi önünde, Dernek Başkanı ve Alevi Dedesi Ali Ekber Yurt ve diğer Alevi dedeleri tarafından karşılandı. Başbakan Davutoğlu, cemevi bahçesinde bulunan Pir Sultan Abdal'ın heykeli önüne geçerek, eşi Sare Davutoğlu ile fotoğraf çektirdi. Fotoğraf çekiminde, bazı bakan ve partililer de yer aldı. 

Davutoğlu, daha sonra beraberindekilerle, cemevinde, dernek yetkilileri ve Alevi dedeleriyle görüştü. Görüşme basına kapalı gerçekleşti. 

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Tunceli’deki protestolar nedeniyle belediye ziyaretini iptal ettiği bildirildi.

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