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Politika

Davutoğlu: Peşmergelerin geçişi henüz başlamadı

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Enerji Bakanlığı'na üçüncü nükleer santralin 2018-2019 yılından itibaren yapılacağını söyledi

21 Ekim 2014 22:29

Başbakan Ahmet Davutoğlu, üçüncü nükleer santrali yüzde 100 milli bir şekilde yapma konusunda gerekli çalışmaları başlatma konusunda Enerji Bakanlığı'na talimat verdiğini söyledi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında, bakanlığının çalışmalarıyla ilgili brifing aldı.

Davutoğlu, yaklaşık 3 saat süren basına kapalı bilgilendirme toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, "Üçüncü (nükleer) santrali yeterli insan unsuru yetiştikten sonra 2018-2019'dan itibaren yüzde 100 milli bir şekilde yapma konusunda gerekli çalışmaları başlatma talimatı verdim" dedi.

 

'Peşmergelerin geçişi henüz başlamadı'

 

Başbakan Davutoğlu, Peşmergelerin geçişi konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirterek, henüz geçişin başlamadığını söyledi. 

 

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