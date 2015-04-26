Davutoğlu: Paralel bir hafta önce Pensilvanya'dan tahliye talimatı aldı, elimizde kayıtları var

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 22 Temmuz operasyonu kapsamında Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan 62 polis ve Gülen cemaati yayınlarını kapsayan 14 Aralık operasyonunda tutuklanan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca hakkında 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği tahliye kararı hakkında ilk kez konuştu. "Söz konusu mahkemenin yetkisinin olmadığını" söyleyen Davutoğlu, "Paralel yapı bir hafta öne Pensilvanya'dan 'tahliye edilsinler' talimatı aldı. Elimizde kayıtları var" ifadesini kullandı.

Gümüşhane'de düzenlenen AKP mitinginde konuşan Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

‘Din dersini kaldıracağız diyorlar’

Din dersini kaldıracağız, diyaneti kaldıracağız diyenler sandığa gömülürler. CHP de HDP de din dersini kaldıracağız diyorlar yarış içinde. Bunlara izin verir misiniz siz? Din derslerinin Diyanet'in kaldırılmasına göz yumar mısınız? Onlar akıllarını başka yerlerden alırlar. Üst akıldan alırlar. Bakın şimdi yine bugünlerde bu paralel çete harekete geçti.

Seçimlerden önce hep bunu yaparlar. 2013 Mayıs'ında Türkiye ekonomisi zirve yapmıştı. Türkiye IMF'ye son taksidini ödemişti. Gezi provokasyonunu başlattılar. Vandallar İstanbul sokaklarını, Ankara sokaklarını İzmir sokaklarını doldurmaya kalkıştı. Gümüşhane'ye ulaşabildiler mi? Siz vandallara, palavracılara meydanı bırakmadınız. Onlar buraya kolay kolay gelemezler.

‘Biz başka hocalara benzemeyiz’

17-25 Aralık'ta bu sefer, Müslüman halkın dini duygularını istismar ederek topladıkları paralarla, kumpaslara giren paralel çeteyi harekete geçirdiler. Biz başka hocalara benzemeyiz. Biz bu topraklarda doğduk, bu topraklarda öleceğiz. Bazı hoca adı altında yurt dışından bu kumpası yapanlar, onlar bu hocalık ünvanını hak etmezler, bu topraklarda yaşamayı da hak etmezler.

‘Çatı aday oldu çatı maskot’

Çatı aday oldu çatı maskot. Bir işaret yapacağım derken yanlış işaret yapıyor. Ona uyup oy veren MHP'li seçmenlerime sesleniyorum. En ufak şeyi bile öğrenemeyenden ne beklersiniz?

‘Dün darbe yapmaya kalkıştılar’

Dün biz Erzurum'dan bismillah dedik. Şerler def ola dedik ya, hemen şer kendini österecek. Dün birden, yargıda bir darbe yapmaya kalkıştılar. Yetkili olmayan bir mahkeme, asliye hukuk mahkemesi yetkili olmadığı halde, yasaların dışına çıkarak, tutuklularla ilgili tahliye kararı aldı. Yetkin yok, yasal hiçbir zemini yok. Niye bunu yapıyorlar biliyor musunuz, hala şunu demeye çalışıyorlar, 'paralel olarak biz buradayız, güçlüyüz'

Ben de onlara Gümüşhane'den sesleniyorum, devlet olarak millet olarak biz de buradayız. Meydanı size bırakmayız. Meydanı Pensilvanya'dan gelen talimatla hareket eden hakimlere savcılara bırakmayız.

‘Bir hafta önce talimat aldılar’

Bir hafta önce Pensilvanya'dan bir talimat aldılar, kayıtları var bizde. 'Hapishaneden çıkarılsınlar' gibi bir talimat. İşte biz bunun gibi yargıyı yönetmeye kalkışanlara karşı, yargının tam bağımsızlığı dedik. Birileri bizi yanlış anladı. Eğer birisi size şöyle yada böyle yap diye mesaj gönderirse, o sese kulak verirseniz, adalete yargıya ihanet etmiş olursunuz. Vicdanınızla karar vereceksiniz. Arkanızda bu millet, arkanızda hükümetler her zaman olacak.

‘KPSS sorularını çaldılar’

Bakın ne yaptılar. KPSS sorularını çaldılar. Birileri kendi yetiştirdiklerine sınav sorularını verdi, onlar kazandı. Sizin çocuklarınız kaybetti. Bir öğretim üyesi olarak buna her zaman isyan ettim. İşte şimdi adaleti tam tesis etmek için bütün bu paralel çeteye karşı ve onun desteklediği işbirlikçiliğe karşı milli irade seferberliği ilan ediyoruz.

Dün bir televizyon programında sordular. Neden kampanyaları diğer partilerden önce başlattınız. Diğer partiler Türkiye’nin her yerine gidemezler. Mesela MHP, Türkiye'nin doğusunda seçim mitingi yapmayı düşünebilir mi? HDP buraya gelmeyi düşünebilir mi? CHP buraya gelse kaç kişiye hitap eder? Hepsi Türkiye'nin bir kesimine hitap ediyor. Türkiye'nin her kesimine hitap eden tek parti Ak Parti.

‘Kılıçdaroğlu'nun hastalığı...’

Bu Kılıçdaroğlu'nun ne hastalığı var biliyor musunuz? Unutuyor. Bir an kendisini eski Türkiye'de zannediyor. Dün Almanya'da demiş ki, kimseyi hastane kapılarında bekletmeyeceğiz. Allah aşkına hangi dönemde yaşıyorsun Kılıçdaroğlu? O senin dönemindeydi.

Hesap uzmanıyım diyor ama hesabı bilmiyor. Bazen hesabı da bizim dönemimizi söylüyor. diyor ki, toplam 977 milyar kaynak üretildi diyor, 1 milyar 860 milyar kaynak. Biz demiyoruz o diyor. Kılıçdaroğlu sen şunu da demiş oluyorsun, AK Parti döneminde bu ülke bereketlendi diyorsun. Kılıçdaroğlu gelirse şöyle elinden tutun, ne yaptı AK Parti diye sorduğu zaman, yaptığımız baraja onu bir götürün.