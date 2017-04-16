Davutoğlu oyunu kullandı: Çıkacak karar ne olursa olsun, saygı duyulmalı

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifine ilişkin yapılan halk oylaması kapsamında oyunu Konya'da kullandı. Davutoğlu, ”Bugün bütün gün sandığa giden vatandaşlarımızın düşünceleri ne olursa olsun, birbirlerine saygıyla muhabbetlebakmaları önemlidir. Akşam karar ne şekilde tecelli ederse etsin, milli iradenin tecellisidir” dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; memleketi Konya’da bulunan eski Başbakan ve Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ile birlikte oyunu kullanacağı merkez Meram İlçesi Kürdan Mahallesi Şükrü Doruk Kız Anadolu Lisesi’ne oyunu kullanmaya geldi. 2240 nolu sandıkta oyunu kullanan Davutoğlu, bu demokratik süreçte her vatandaşın görüşünün saygıya değer olduğunu söyledi.



Referandumun vatandaşla bir istişare olduğunu ifade eden Davutoğlu, şunları söyledi:



”Şu ana kadar barış içinde, güzel bir atmosferde bugün oyların kullanıldığı referandum sürecinin işlediğini görüyoruz. Söylenen her şey söylenmiştir. Herkes bu milletin iyiliğini, geleceğinin parlak olması için çaba sarf eder. Bugün bütün gün sandığa giden vatandaşlarımızın düşünceleri ne olursa olsun, birbirlerine saygıyla muhabbetle bakmaları önemlidir. Akşam karar ne şekilde tecelli ederse etsin, milli iradenin tecellisidir. Herkesin bunu kabul etmesi ve yarın sabah hepimizin Türkiye’nin geleceğine güvenerek ve bu milleti bir arada tutan bağlara saygı göstererek, sabahleyin bir gün önce ne tartışmış olursak olalım, hepimiz bir birimizeselamların en güzeliyle, Allah’ınselamıyla mukabelede bulunmamız lazım” dedi.

Davutoğlu’nun seçim sonuçlarını Ankara’da takip edeceği belirtildi.

