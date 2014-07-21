Davutoğlu: Ortadoğu'ya bataklık dedirtmeyeceğiz

Ak Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı Teşkilatı, geleneksel sahur programında Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nu ağırladı.



Sahur programında yaptığı konuşmasında Gazze’de saldırıların devam ettiğini ifade eden Ahmet Davutoğlu, şunları söyledi; "Yine Gazze’de saldırılar var.Yine bütün gücüyle İsrail ordusu saldırıyor ve Gazze halkı bütün onuruyla,bütün insanlık adına ayakta,bütün mazlumlar adına ayakta.Hava bombardımanı devam ediyor, Gazzeli o bombardımandan kaçarken Arakan’lı kardeşlerini düşünüyor.İşte bilinç bu , işte şuur bu , Gazzeliler bu dava ahlakını ayakta tuttukları için Allah indinde de tarih indinde de onurlu ve izzetli insanlardır.

'Bataklık dedikleri Medine'yi Kabe bilmişiz'

Gazzelilerin bize söylediği gibi bütün bu mazlumlar bize Allah’ın emanetidir ve Allah şahit olsun ki o mazlumlara sonuna kadar ezeli ve ebedi olarak sahip çıkacağız ve hiçbir yerde Filistin, Gazze davasını yalnız bırakmayacağız. vBirileri tarafsız olalım diyecek belki, belki birileri Ortadoğu bataklığına bulaşmayalım diyecek ama biz o bataklık dedikleri Şam’ı, Şam-ı Şerif bilmişiz, o bataklık dedikleri Ortadoğu’da ki Mekke’yi Medine’yi Kabe bilmişiz, o bataklık dedikleri Ortadoğu’da ki Bağdat’ı kardeş bilmişiz, o bataklık dedikleri Kerkük’ü aziz bilmişiz, Ortadoğu bataklık değil, insanlığı ayağa kaldıran o aziz vahyin merkezidir, Hira’nın merkezidir, Beytül Dağı’dır, Kudüs’tür, Kahire’dir.

'Birileri bataklık diyor'

Ana muhalefet partisi lideri ve birileri bataklık diyorlar , insanlığı aydınlatan Hira mağarasının olduğu Ortadoğu’ya bataklık dedirtmeyeceğiz .Ortadoğu üzerinde ki sömürgecileri bu bölgeden uzaklaştırana kadar gece gündüz çalışacağız , bataklık diye andıkları Ortadoğu’dan büyük bir medeniyet meşalesini ayağa kaldıracağız, Allah’ın izniyle.."