Davutoğlu: Önce protokoller

T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye ile Ermenistan arasında imzalanan protokollere ilişkin, "Türkiye açısından protokoller geçmeden sınır kapısının açılması gündemde değildir" dedi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Azerbaycan ve Türkiye'nin bütün konulara aynı perspektiften yaklaştığını belirterek, Türkiye ile Azerbaycan'ın "ortak geleceğe birlikte yürüdüklerini" söyledi. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Memmedyarov da ikna edici açıklamalar işittiklerini ifade etti.





Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık Haşimi ile Dışişleri Bakanlığı konutundaki görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Davutoğlu, Türkiye ile Ermenistan arasındaki süreci değerlendirdi.





Davutoğlu, bundan sonra izlenecek sürecin "biraz daha sessiz diplomasi, tarafların gelecek vizyonunu biraz daha öne çıkaran ve önümüzdeki siyasi engelleri birlikte aşma politikasıyla" sağlıklı bir zemine oturacağını ifade etti.





ABD'de yaptığı görüşmelerde, Türkiye'nin protokollerin uygulanması ve normalleşme sürecine bağlılığını vurguladıklarını söyleyen Davutoğlu, "Türkiye bir konuda adım ve imza atmışsa bunu ciddi şekilde düşünüp atmıştır" dedi.





Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın Ermenistan radyosunda yayımlanan, "Sınır kapıları protokoller geçmeden açılabilir" sözlerinin hatırlatılması üzerine Davutoğlu, "Sayın Sarkisyan kendi ümidini ve beklentisini ifade etmiştir. Türkiye açısından protokoller geçmeden sınır kapısının açılması gündemde değildir" dedi.







Terörle mücadele







Türkiye-Irak-ABD üçlü güvenlik mekanizmasıyla ilgili somut bir adım atılıp atılmayacağı ve yeni Irak hükümetinin Türkiye'nin terörle mücadelesinde etkin olup olmayacağının sorulması üzerine Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haşimi, Dışişleri Bakanı Davutoğlu ile Irak'ın kuzeyinde PKK terör örgütünün varlığı, üçlü mekanizma ve son gelişmeleri görüştüklerini anlattı.





"PKK, Türkiye'den önce Irak için bir tehdittir" diyen Haşimi, kendilerinin "bu dosyanın kapanması hususunda çok ciddi ve kararlı" olduğunu vurguladı.





Davutoğlu da üçlü mekanizmanın son dönemde "önemli bir fonksiyon icra ettiğini" ve Iraklı makamların Türkiye ile birlikte teröre karşı verdiği mücadelenin "olumlu bir etki" uyandırdığını söyledi.





"Yeni Irak hükümetinin de teröre karşı mücadelede Türkiye'nin yanında yer alacağından eminiz" diyen Davutoğlu, bunun sadece Türkiye ya da Irak'a karşı bir tehdit olmadığını, bölge istikrarına karşı bir tehdit olduğunu kaydetti.







'Ortak geleceğimizi birlikte yürütüyoruz'







Davutoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'la görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "her manada, her aşamada Azerbaycan ile yakın ilişki içinde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu" belirtti.







Memmedyarov: İkna edici açıklamalar işittik







Azerbaycan Dışişleri Bakanı Memmedyarov ise, Davutoğlu ile yaptıkları görüşmenin olumlu geçtiğini belirterek, Washington'daki nükleer güvenlik zirvesinde yapılan görüşmeler hakkında, "Türkiye'den, ikna edici açıklamalar işittiklerini" söyledi.