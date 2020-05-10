Davutoğlu, Nusaybin'de polisin silahla kovaladığı çocuğun ailesini aradı: Hiçbir çocuğumuzu bir diğerinden ayrı görmüyoruz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Mardin’in Nusaybin ilçesinde, polisin havaya ateş açması ve bir çocuğu zorla zırhlı arabanın yanına götürülmesi olayı üzerine, çocuğun babası Mehmet Erdal’ı telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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Davutoğlu, 24 Nisan günü yaşanan olayda, büyük korku yaşayan küçük çocuğun ailesi ile görüşerek, herhangi bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu. Davutoğlu, telefon görüşmesinde, baba Erdal’a “Bizim için en önemli konu çocuklarımız. Hiçbir çocuğumuzu bir diğerinden ayrı görmüyor ve geleceği onlar için inşa ederken, onların da bizim geleceğimiz olduğunu biliyoruz” dedi.

Baba Mehmet Erdal da, Davutoğlu’na telefonu için teşekkür ederken, çocuğunun olaydan çok etkilendiğini ve birkaç gün sürekli korktuğunu ifade etti. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun eşi Sare Davutoğlu da çocuğun annesi ile konuştu. Sare Davutoğlu, telefon görüşmesinde, çocukların yarınlarında travmalara sebep olabilecek tutumlardan, uzak durulması gerektiğini vurgulayarak, annenin, anneler gününü tebrik etti.

Bu arada Gelecek Partisi Lideri Davutoğlu, Mardin İl Başkanı Emin İlhana da aileye destek verilmesi için talimat verdi.

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Ne olmuştu?

24 Nisan'da uygulanan sokağa çıkma yasağı esnasında kaydedilen görüntülerde Mardin Nusaybin Fırat Mahallesi Toplu Konut 7. Etap bahçesinde oynayan çocuklar, sivil polisler tarafından havaya ateş açılarak kovalandı.

Görüntülerde tüm çocukların onlara doğru koşarak gelen polisin ateşlediği silahın etkisiyle korkup saklandıkları görülüyor.

Zihinsel engelli olduğu belirtilen ve kaçamayan bir çocuk ise görüntülerdeki polis tarafından kolundan tutulup zırhlı aracın yanına götürülüyor.