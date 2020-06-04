Davutoğlu'nun gündeme getirdiği Mehmet Dişli'nin ismi 2014 yılında hazırlanan "TSK'daki FETÖ'cüler" listesinde de yer alıyormuş

Gelecek Partisi Genel Başkanı, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Ramazan Bayramı'ndan önce Akit TV'de katıldığı programda, 2015'teki Yüksek Askeri Şura öncesinde emekliye sevk edilmesinin istendiğini ancak son anda vazgeçildiğini söylediği 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin önemli isimlerinden Tümgeneral Mehmet Dişli'nin 2014 yılında savcılığa verilen Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) 'FETÖ'cüler listesinde de yer aldığı ortaya çıktı.

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre, Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dönem AKP'de Genel Başkan Başdanışmanlığı görevini de yürüten Şaban Dişli'nin kardeşi olan eski Tümgeneral Mehmet Dişli hakkındaki sözleri Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine de taşındı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Davutoğlu'nun açıklamalarının ardından o dönem MİT tarafından yapılan çalışmanın kamuoyuna açıklanmasını istedi.

"Emekliye sevk ediliyordu, son gecede kanaat değişti" demişti

Davutoğlu, katıldığı programda, Mehmet Dişli hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"2015 Yüksek Askeri Şura'sna (YAŞ) giderken MİT Müsteşarı titiz bir çalışma ile liste sundu. Bunların tasfiyesini iki kademeli olarak yapalım dedik. O dönem sayın Hulusi Akar ve sayın Cumhurbaşkanımızla bir araya gelerek bunların iki kademeli tasfiyesini öne aldık. Bir grubu şimdi, diğer grubu sonra… Mesela Mehmet Dişli’nin kesinlikle emekliye sevk edilmesi konusunda ben de MİT Müsteşarı da çok ısrarcı olduk. Bunu MİT’ten gelen bir rapor üzerine söyledim. Ve son geceye kadar da Dişli’nin emekliye sevki söz konusuydu. Son gece kanaat değişti. Ama bu kanaat benim sebebimle değişmedi."

2015 YAŞ'ından önce tuğgeneral olan Mehmet Dişli, Davutoğlu'nun açıklamasına göre emekliye sevk edilmesi beklenirken karar değişmiş ve tümgeneralliğe terfi ettirilmişti.

2014'te savcılığa verilen listede ismi var

Davutoğlu'nun MİT raporuna dayandırarak yaptığı Dişli hakkındaki açıklamanın yanı sıra, Dişli'nin ismi 2014 yılında savcılığa verilen TSK'daki 'FETÖ'cüler listesinde de yer alıyor.

Balyoz Davası'ndan 5 yıla yakın tutuklu kalan emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok'un, 'FETÖ' iddianamelerine delil olarak giren Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki 'FETÖ'cülere ilişkin çalışmasında, Tümgeneral Mehmet Dişli'nin mensup olduğuna değiniliyor.

Üçok, 2014 yılında savcılığa verdiği listede, Mehmet Dişli'nin de adının olduğunu belirtiyor ve ekliyor:

"Biz o dönem yaptığımız çalışmayı savcılığa bildirdik. 2015 yılında MİT Raporu'nda da bu isimler yer aldı. Ancak bir hata yapıldı. 15 Temmuz'dan sonra hazırlanan iddianamelerde, bizim verdiğimiz liste ve ifade, iddianamelerde delil olarak kullanıldı. Bu şekilde değil, detaylı araştırmaların yapılmasının ardından iddianamelere konulması gerekirdi."

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