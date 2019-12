Davutoğlu: Nükleer silahların yaygınlaşmasına karşıyız

T24 - Türkiye, Brezilya ve İran, Tahran'ın nükleer programıyla ilgili İstanbul'da sürpriz bir zirve yaptı. Zirvede İran'ın yanıtını yarın Viyana Grubu'na iletmesi kararı çıktı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İran'ın nükleer programı ile ilgili olarak ''ilkesel pozisyonlarının'' ortak olduğunu belirterek, ''Biz nükleer silahların yaygınlaşmasına karşıyız, ama aynı zamanda her ülkenin kendi nükleer teknolojisini barışçıl çerçevede ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile işbirliği halinde geliştirmesi gerektiğine inanıyoruz'' dedi.



İstanbul'da İran'ın nükleer programıyla ilgili sürpriz bir zirve yapıldı. Zirveye Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Brezilya Dışişleri Bakanı Celso Amorin ve İran Dışişleri Bakanı Manuçehr Mutteki katıldı.



Üçlü zirve sonrası Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Türkiye-Brezilya ve İran adına ortak bir açıklama yaptı. Davutoğlu, İran'ın nükleer programıyla ilgili yanıtını yarın Viyana Grubu'na ileteceğini söyledi.



İran'ın Birleşmiş Millletler'deki P5+1 ülkelerinin temsilcisi olarak AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ile görüşeceğini de belitti.



Davutoğlu, "Bugünkü görüşmemizde Tahran Anlaşması bir araç olarak güven arttırıcı önlem olarak önem kazandı. İran P5+1 ülkeleriyle nükleer programı hakkında masaya oturmaya hazır" dedi.





İlk sürpriz görüşme Türkiye ile Brezilya arasında yapıldı



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İran'ın nükleer programı ile ilgili olarak ''ilkesel pozisyonlarının'' ortak olduğunu belirterek, ''Biz nükleer silahların yaygınlaşmasına karşıyız, ama aynı zamanda her ülkenin kendi nükleer teknolojisini barışçıl çerçevede ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile işbirliği halinde geliştirmesi gerektiğine inanıyoruz'' dedi.



Davutoğlu, Four Seasons Bosphorus Otel'de heyetler eşliğinde kahvaltıda bir araya geldiği Brezilya Dışişleri Bakanı Celso Amorim ile ortak basın toplantısı düzenledi. Ulaştırma ağını geliştirmenin önemli olduğunu belirten Davutoğlu, THY'nin Sao Paolo'ya sefer başlatmasının bu bakımdan çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi. Türkiye ile Brezilya arasında, enerji ve ticaret alanlarında büyük bir işbirliği potansiyeli bulunduğunu, bunu daha da geliştireceklerini ifade eden Davutoğlu, ikili ilişkilerin dışında bölgesel alanda ciddi bir potansiyel taşıdıklarını anlattı.



Brezilya'nın tecrübesinden, bölgedeki etkinliğinden faydalanmak istediklerini anlatan Davutoğlu, ''Son olarak bu çerçevede önemli bir girişime birlikte imza attık. Türkiye, Mercosur ile siyasi diyalog süreci başlatıyor. Bu diyalog süreci için bir mutabakat zaptı imzalanacak. Brezilya, önümüzdeki dönemde, Mercosur'un dönem başkanlığını üstlendiği için bugün biz bu mutabakat zaptının imzalanması ve Türkiye ile Brezilya arasındaki siyasi diyaloğun bir an önce başlatılması konusunda mutabık kaldık'' dedi.



Davutoğlu, Brezilya'nın Ortadoğu başta olmak üzere Türkiye'nin yakın çevresiyle çok yakın bir iş birliği içinde olduğunu, Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve Amorim'in son bir yıl içerisinde birçok kez bölgede ziyaretler yaptıklarını söyledi.



Brezilya'nın Ortadoğu barış sürecine katkıda bulunabilecek önemli aktörlerden biri olduğunu ifade eden Davutoğlu, ''Sayın Amorim'in, bu sebeple buradan Tel Aviv'e, Ramallah'a ve daha sonra da Şam'a yapacağı ziyaretler öncesinde bizimle istişare etme talepleri oldu. Biz de bundan büyük bir memnuniyet duyduk'' dedi. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, bu çerçevede, Türkiye ile Brezilya'nın son dönemde en fazla işbirliği yaptığı alanlardan birinin de İran'ın nükleer programı ile ilgili olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: ''Biz hem Türkiye, hem de Brezilya olarak bu sorunun diplomatik yollardan çözümü konusunda elimizden gelen her türlü çabayı son bir yıl içerisinde gösterdik. Bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. Bizim bu çabalarımız nihai kertede özellikle, İran ile P5+1 arasında yürüyen müzakereleri kolaylaştırmak ve buna ivme kazandırma, zemin hazırlama çabalarıdır.'' Amorim'in, Türkiye ziyareti dolayısıyla İran Dışişleri Bakanı Manuçehr Mutteki'ye bu anlamda birlikte bir değerlendirme yapmak için görüşme teklifinde bulunduğunu ve bunun memnuniyetle karşılandığını ifade eden Davutoğlu, bugün üçlü bir yemekte bir araya gelinerek son gelişmeleri gözden geçireceklerini söyledi.